Mario Kart 8 Deluxe am 28. April für Switch

Die überarbeitete Version von Mario Kart 8 „Deluxe“ erscheint am 28. April für die Nintendo Switch. Mit dabei sind nicht nur alle Strecken des Originalspiels und seiner DLCs, sondern auch ein paar Neuheiten wie neue Charaktere und Stecken und ein neuer Schlacht-Modus.

Mario Kart 8 war bereits auf der WiiU ein großer Hit. Unser Review zum Spiel könnt ihr hier lesen.

Mario Kart 8 Deluxe kommt nun als erweiterte Version auf die Nintendo Switch. Am 28. April ist es dann soweit. Das Rennspiel kann nicht nur gewohnt mit Pro-Controller und Joy-Con-Grip bestritten werden, sondern auch mit den separat erhältlichen Joy-Con-Lenkrädern, die zeitgleich paarweise im Handel erscheinen.

Neben den bereits bekannten Strecken sind auch die DLC-Strecken der WiiU-Version integriert. Somit wird es insgesamt 48 Strecken geben, die wie gewohnt in 50cc, 100cc, 150cc, 150cc gespiegelt und 200cc gefahren werden können. Die 42 Charaktere setzen sich nicht nur aus den Charakteren aus Mario Kart 8 zusammen, sondern es werden auch ältere Fahrer wie König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr. sowie zwei neue Fahrer, den Inkling-Jungen und das Inkling-Mädchen aus Splatoon 2 mit dabei sein. Die Mii-Fahrer können mit speziellen Kostümen ausgestattet werden. Alle Amiibos der Super Mario, der Splatoon und der Animal Crossing Serie sind mit Mario Kart 8 Deluxe kompatibel.

Auch im Gameplay hat sich etwas getan. So gibt es nun die „Schlau Steuerung“ mit der das Kart einfach auf der Spur gehalten wird. Wie dieser Modus künftig in kompetitiven Online-Rennen gehandhabt wird, wird sich noch zeigen. Der eher verschlafene Schlacht-Modus wurde zum Glück komplett überarbeitet. So sind neben der Ballonschlacht auch die Spielmodi Bob-omb-Wurf und Insignien-Diebstahl aus Mario Kart Double Dash und der Münzjäger aus Mario Kart Wii mit dabei. Neu dabei ist der Räuber und Gendarm Spielmodus. Es werden acht unterschiedliche Strecken für den Schlacht-Modus vorhanden sein.

Den meisten Spaß macht Mario Kart natürlich gemeinsam mit anderen Spielern. Folgende Mehrspieler-Modi sind von Nintendo bestätigt worden:

Vier-Spieler lokaler Modus: Zu viert im Split-Screen mit einer Switch Konsole. Entweder im TV-Modus oder im Tisch-Modus

Zwei lokale Spieler im 12er Online-Rennen: So wie schon auf der WiiU können zwei Personen gleichzeitig lokal mit einer Switch Konsole online in Rennen mit bis zu 12 Fahrern antreten.

Acht-Spieler lokaler Modus: Jeder Spieler der eine Switch besitzt, kann in lokalen Rennen mit bis zu 8 Spielern im Handheld-Modus gegeneinander antreten.

LAN-Party: Zwei bis Zwölf Konsolen können per (separat erhältlichen) LAN-Adapter miteinander verbunden werden. Auf jeder einzelnen Switch können dann ein oder zwei Spieler ins Rennen gehen.

Zuletzt noch der aktuelle Trailer für Mario Kart 8 Deluxe: