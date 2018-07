Mario Kart 8 kompatibel mit Nintendo Labo

Holt eure Schere aus dem Schrank, denn Mario Kart 8 für die Switch ist ab sofort kompatibel mit dem Nintendo Labo.

Das Nintendo Labo kombiniert Basteln mit der Nintendo Switch. Die ausgeklügelten Anleitungen verwandeln eure Controller in Klaviere, Angeln und nun auch in Lenkräder. Denn das ab sofort erhältliche, kostenlose Update für Mario Kart 8, verbinden Spiel und Labo miteinander.

Für die Kreativen unter euch, bietet Nintendo nun auch euch zu beweisen:

Erschafft eure beste Nintendo Kreation und nehmt am Nintendo Labo Creators Contest teil. Der offizielle Hashtag zur Aktion für Deutschland, Österreich und die Schweiz lautet #CreatorsContestDE. Ob geschickte Technik-Tüftler und Erfinder oder originelle, kreative Geister – alle sind eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Zu den reizvollen Preisen, die es dabei zu gewinnen gibt, gehört auch eine Spezialausgabe der Nintendo Switch-Konsole. Alle, die mitmachen, können ihre Kreationen in folgenden drei Kategorien einreichen:

Kreationen: Wer eine eigene Idee für ein originelles Toy-Con hat, schnappt sich am besten ein paar Bögen Karton, zieht sich in die spielinterne Toy-Con-Werkstatt zurück – und lässt sich überraschen, wohin die Tüftelei ihn führt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Dekorationen: Mit Stiften, Stickern, Schablonen und allem, was es an Künstler-Zubehör zu finden gibt, gilt es die kreativsten Toy-Con-Designs zu entwerfen.

Kinder: In dieser Kategorie können Nachwuchs-Erfinder, die nicht älter als 12 Jahre alt sind, ihre Toy-Con-Kreationen oder –Designs einreichen. Dabei dürfen ihnen auch Erwachsene behilflich sein.

Alle Nintendo Labo-Fans können ab sofort kreativ werden und ihre Wettbewerbsbeiträge ab dem 19. Juli auf der Nintendo Labo-Seite einreichen. Teilnahmeschluss ist der 7. September. Die Besten in jeder Kategorie erhalten als Hauptgewinn je eine speziell für diesen Zweck designte Nintendo Switch in Papp-Optik, sowie ein Paar Joy-Con im selben, ungewöhnlichen Look.