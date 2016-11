Master of Orion mit erstem Erweiterungs-DLC

Die Entdecker von Orion können sich auf neue und packende Herausforderungen freuen, denn zum 01. Dezember steht die von Fans lang erwartete erste Erweiterung für Master of Orion „Revenge of the Antares“ bereit.

Der DLC erweitert den rundenbasierten 4X-Titel um vier neue Rassen, bestehend aus den spielbaren drei Nationen Trilarianern, Gnolam, Elerianern, sowie den sagenumwobenen Antaranern. Die Neuankömmlinge unter den vielfältigen Völkern öffnen den Spielern neue Wege, den Kampf um Orion zu ihren Gunsten zu entscheiden. Drei der neuen Rassen (Trilarianer, Gnolam, Elarianer) können gemeinsam als Paket erworben werden. Dadurch ergeben sich für die Entdecker viele neue strategische Möglichkeiten den Einfluss auf die Zukunft der Galaxis zu bestimmen.

Zusätzlich gibt es einen kostenlosen DLC für alle Master of Orion Besitzer, der es den Spielern ermöglicht, die Gunst neuer Anführer zu gewinnen und sich mit der vierten neuen Rasse, den nicht spielbaren sagenumwobenen Antaranern, zu messen. Darüber hinaus wird es unabhängige Kolonien geben, mit denen der Spieler interagieren kann.

Der kostenpflichtige Master of Orion-DLC Inhalt wird für 8,99 € über Steam und GoG.com verfügbar sein, während die zusätzlichen Inhalte des DLC von jedem Spieler kostenlos heruntergeladen werden können.