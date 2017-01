Mega-Multiplayermodus für Yooka-Laylees

Yooka-Laylee wird am 11. April erscheinen und zählt wohl zu den ausgefalleneren Party-Spiel dieses Jahres. Bis zu vier Spieler können im lokalen Multiplayer Arcade-Modus auf dem Sofa Platz nehmen und gegeneinander antreten.

Doch Yooka-Laylee ist auch alleine spielbar. Im Singleplayer-Modus könnt ihr dabei euren Highscore knacken. Die Ziele der einzelnen Levels sind dabei bunt und individuell. Doch mit Geschick und Raffinesse, kommt ihr ans Ziel und stampft dabei noch eure Gegner in den Boden.

In der Glaciator Prügel-Arena müssen Spieler so viele Federn wie möglich einsammeln, beim Kartos Karting als erstes über die Ziellinie kommen, in Blag the Flag die Flagge erobern, bei den Schießereien in Gun-let Run Feinde wegpusten, sich den Hindernissen in Jobstacle Course und Hurdle Hijinx stellen und vieles mehr.