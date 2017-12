Metro Exodus: Release im Herbst 2018 und neuer Trailer

Deep Silver und 4A Games haben den Release-Zeitraum für den kommenden First-Person-Shooter Metro Exodus bekanntgegeben. Der Titel erscheint im Herbst 2018 für Xbox One, PS4 und PC.

Der neu veröffentlichte Aurora-Trailer wirft einen Blick auf die Ruinen des post-apokalyptischen Moskau, einer tödlichen Welt im nuklearen Winter. Die letzten Überlebenden klammern sich an ein Leben im Untergrund. Gefangen in den zerstörten Tunneln der Metro legen alle ihre ganze Hoffnung in ein Leben jenseits Moskaus.

In der Rolle des Artjom gilt es eine Gruppe Spartan Ranger auf ihrer Flucht aus der Metro anzuführen, eine Flucht durch die Weiten Russlands. Immer auf der Suche nach einem neuen Leben im Osten umfasst die Geschichte ein ganzes Kalenderjahr und alle Jahreszeiten im Wechsel.

Inspiriert durch die internationalen Bestseller Metro 2033 und Metro 2035 Dmitry Glukhovky’s erzählt Metro Exodus das nächste Abenteuer in der Geschichte Artyoms.