Micro Machines World Series ist zurück!

Der Klassiker unter den Miniatur-Rennspielen ist zurück: Micro Machines World Series.

Wer schon immer wissen wollte, wie sich eine Ameise auf dem Küchentisch, in einem Match-Box-Auto fühlt, der darf sich freuen. Denn mit Micro Machines World Series kehrt ein Klassiker auf PS4, Xbox One und PC zurück.

Genaugenommen erscheint das Spiel am 21. April und bietet dabei die bekannten Rennen über Frühstückstische, Gärten und Werkstätten, aber auch einen neuen Renn-Kampfmodus. Zerstörung ist also angesagt und das ganze inklusive Multiplayer-Modus. 12 Spieler online, oder zu viert gegen- und miteinander im lokalen Modus, da kommt Stimmung auf! Chaos wird garantiert.

Codesmasters VP Publishing, Jonnathan Bunney: „Das originale Micro Machines war ein bahnbrechendes Multiplayer-Rennspiel und ist in der Gaming-Community immer noch sehr beliebt. Wir konnten bei unserem Free-to-Play-Spiel für Mobile-Konsolen im letzten Jahr einen großen Erfolg verzeichnen, aber unser brandneuer Titel für die Konsolen wird die Serie auf ein völlig neues Level heben. Micro Machines World Series garantiert reinstes Multiplayer-Chaos auf der Couch mit deinen Freunden aus aller Welt. Ganz egal, ob du ein alter Micro Machines-Veteran oder kämpfende Autos bei verrückten Rennen in Haushaltsumgebungen absolutes Neuland für Dich sind: diese unglaublich spaßige Erfahrung ist eine willkommene Abwechslung von all den ernsten Multiplayer-Alternativen. Mit Hilfe der Unterstützung von Hasbro und der Möglichkeit, einige ihrer größten Marken wie HUNGRY HUNGRY HIPPOS, G.I. JOE, OUIJA und NERF zu repräsentieren, ist dies das Non-plus-Ultra des Social Gamings.“