Mittelerde: Schatten des Krieges – Neuer Trailer stellt Dark Tribe vor

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht, bei dem sich alles um den Dark-Tribe dreht: eine Gruppe von Orks, die mit Angriffen aus dem Hinterhalt und Ermordungen im Namen des von ihnen vergötterten Herrschers von Mordor das Land dominiert.

In Mittelerde: Schatten des Krieges gehören Orks jetzt Stämmen an, die von den Overlords der Festungen ausgehend die offene Welt beherrschen. So bieten sie ein System aus Missionen, Erkundung und einer Ork-Gesellschaft mit vielfältigen Ork-Kulturen, die allesamt vom erweiterten Nemesis-System zum Leben erweckt werden. Der Dark-Tribe hat ein Händchen für Hinterhälte, falsches Spiel und miese Tricks auf dem Schlachtfeld.

Angesiedelt zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe führt das Open-World-Action-RPG Mittelerde: Schatten des Krieges die ursprüngliche Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten fort. Die Spieler sollen eine individuellere und größere Welt mit neuen Helden und Schurken, Schauplätzen, eigenständigen Gegnertypen, mehr Persönlichkeiten und neuer Charaktere mit unerzählten Geschichten erleben können.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint ab dem 10. Oktober 2017 für Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro sowie sobald verfügbar auch für Xbox One X.