Monster Hunter: World auf der Gamescom anspielbar

Jäger aufgepasst! Monster Hunter: World kann man während der im August in Köln stattfindenden Gamescom anspielen und sich einen ersten Eindruck vom Anfang 2018 erscheinenden neuesten Teil der Serie machen.

Vom 22. bis zum 26. August könnt ihr euch auf der Gamescom während der dort gezeigten und anspielbaren Demo in die Jagd stürzen. Monster Hunter: World macht vieles wie die Vorgänger, geht aber auch neue Wege.

Der neueste Teil entführt Spieler in ein lebendiges, atmendes Ökosystem, in dem sie in der Rolle von Jägern in weitläufigem, sich ständig veränderndem Terrain grausame Kreaturen suchen und diese in aufregenden Kämpfen zur Strecke bringen. Spieler ziehen allein oder zusammen mit drei weiteren Huntern in ihre Abenteuer. Dabei kommt ein neuartiges Drop-In-Multiplayer-System zum Tragen, das kooperatives Spielen über Regionsgrenzen hinweg zwischen Japan und dem Westen ermöglicht und so erstmals die Spielergemeinschaften vereint.

Unter Beibehaltung des Skill-basierten Aufstiegs- und des Crafting-Systems der Serie ziehen Spieler in ihre Questen, um Monster zu suchen und zu bezwingen. Auf ihrem Weg, der ultimative Hunter zu werden, verbessern sie dabei ständig ihre Fähigkeiten. Loot, das sie aus besiegten Kreaturen erhalten, kann genutzt werden, um neue Ausrüstung und Rüstungsupgrades zu fertigen. Je nach dem, von welchem Monster die verwendeten Teile stammen, verändern sich die Crafting-Objekte. So sollten Hunter die richtigen Elemente nutzen, um noch kräftigere Gegner besiegen zu können.