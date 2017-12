Monster Hunter World: Beta ab heute verfügbar

Capcom gibt bekannt, dass Monster Hunter World am heutigen Samstag, den 9. Dezember, eine exklusive PS4-Beta startet.

Monster Hunter World startet am heutigen Samstag, den 9. Dezember, eine exklusive PS4-Beta. Der Startschuss ist genau um 18:00 Uhr. Capcom veröffentlichte zudem einen Beta-Guide, welcher euch im Video zeigt, was Ihr alles in der Demo-Version unternehmen könnt. In der Beta könnt Ihr insgesamt 3 Monster jagen, die in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt sind:

Monster: Groß-Jagras / Schwierigkeit: Anfänger / Ort: Uralter Wald

Monster: Barroth / Schwierigkeit: Fortgeschrittene / Ort:Wildturm-Ödnis

Monster: Anjanath / Schwierigkeit: Experte / Ort: Uralter Wald

Ihr könnt ab sofort die Beta herunterladen, damit ihr zum Startschuss bereit seid.