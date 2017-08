Monster Hunter World: Erste Eindrücke von der Wildturm-Ödnis

Nach der E3 ist vor der Gamescom. Wie schon in Los Angeles veröffentlicht Capcom auch zur kommen Spielemesse in Köln neue Infos zum nächsten großen Monster Hunter Titel.

In Monster Hunter: World wird es, wie in den vergangenen Titeln auch schon, verschiedene Areale geben in denen die Monster leben. Das im neuen Trailer vorgestellte Areal heißt Wildturm-Ödnis und ist ein karges Gebiet mit nicht viel Nahrung und wenig Wasser, sieht man mal von den Sümpfen ab.

Um in dieser Ödnis zu überleben, muss man sich gut anpassen, so wie die im Trailer zu sehenden Monster. Der Kula-Ya-Ku stielt gerne die Eier anderer Monster und der Großbarroth markiert sein Revier mit Schlamm und hat sich auf Ameisen als Nahrung spezialisiert. Nichtsdestotrotz greift er gerne alles und jeden an, der während der Nahrungssuche stört.

Wer Monster Hunter: World auf der kommenden Gamescom anspielen möchte, kann das in Halle 7 beim Sony Consumer Stand tun.

Monster Hunter: World erscheint Anfang 2018 für Playstation 4, Xbox One und etwas später für PC.