Moons of Madness – Zwischen Sci-Fi und Lovecraft-Horror

Der Lovecraft-Horror scheint das neue Lieblingselement der aktuellen Sci-Fi Games zu sein. Auch Moons of Madness springt auf den Zug auf. Im Gegensatz zu anderen „Lovecraft-Horror-Games“ schafft Moons of Madness es aber den Horror vor dem nicht Greifbaren gut umzusetzen und verfolgt mit der Geschichte des Games auch eine viel zu wenig angesprochene Thematik.

In Moons of Madness schlüpft ihr in die Rolle des Astronauten Shane Newehart der zusammen mit einem Kollegen auf dem Mars die erste Forschungstation Trailblazer Alpha auf dem Mars betreibt. Das Games spielt 80 Jahre in der Zukunft und und setzt weniger am Survival Genre an, sondern will viel mehr eine tiefgreifene Geschichte erzählen. In unserer Anspiel-Session auf der Gamescom durften wir uns schon einmal auf den Mars begeben.

Während sich Shane auf einer Außenmission in einem Marsfahrzeug aufhält, fällt dieses plötzlich aus. Zum Glück steht er mit seinem Kollegen in der Station noch in Funkkontakt und kann ihn um Hilfe bitten. Um das Fahrzeug wieder zum Laufen zu bringen fehlt es an Energie. Praktischerweise ist Shane in der Nähe einer „Tankstation“ stecken geblieben und muss bloß das Ladekabel seines Fahrzeugs an ihr anschließen. Doch komischerweise ist diese Station auch vollkommen leer. So begibt sich Shane zu den nahegelegenen Solar-Anlagen um diese in Richtung Sonne auszurichten um die Station und somit sein Fahrzeug wieder aufzuladen. Währenddessen unterhalten sich die beiden Astronauten und Shane erzählt seinem Kollegen, dass ihn die Stille und Einsamkeit auf dem Mars irgenwie an seine Mutter erinnern. Plötzliche starke Kopfschmerzen lassen Shane kurz zusammenfahren und dann entdeckt er eine Höhle, die zuvor nicht im Gestein vorhanden war. Ob Neugier oder eine übersinnliche Macht, etwas treibt ihn ins Innere der Höhle. Als er in einem dunklen Raum ankommt steht dort eine seltsame schwarze Figur.

Moons of Madness lässt sich auf eine ganz eigene Art des Horrors ein: den Lovecraft-Horror. Die Angst vor dem Unbegreifbaren und dem Übersinnlichen. Dabei wird weniger Gebrauch von den von Lovecraft erschaffenen Figuren und Geschichten gemacht, sondern mehr von der Essenz hinter den Geschichten (Hier weise ich auf Lovecrafts Essay „Supernatural Horror in Literature“ hin). Es geht weniger darum eine erklärbare Horrorvision aufzubauen, sondern viel mehr um das persönliche Erleben der Hauptfigur Shane. Dieser Arbeitet in der Einsamkeit des Mars seine Vergangenheit auf. Insbesondere seine an Schizophrenie erkrankte Mutter geht ihm dabei nicht aus dem Kopf. Moons of Madness möchte ein wichtige Thema ansprechen aber dabei nicht stigmatisieren: Psychische Krankheiten. Die Geschichte wird zwar in sich geschlossen sein, doch die Entwickler von Rock Pocket Games weisen auch auf das Big Picture hin, welches sich über Moons of Madness strecken wird.

Moons of Madness wir im dritten Quartal 2018 für PC, PS4 und XBox One erscheinen. Den Trailer sehr ihr hier: