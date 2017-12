My Hero Game Project angekündigt

Nächstes kommt das auf dem Manga My Hero Academia basierende Spiel My Hero Game Project nach Europa.

My Hero Game Project basiert auf dem Manga und Anime My Hero Academia. Vom Anime gibt es zwei Staffeln, eine dritte ist für 2018 angekündigt. Im Spiel stehen, wie im Anime und Manga, Superhelden und Superschurken im Konflikt miteinander und nutzen ihre Superkräfte, um diesen für sich zu entscheiden. Spieler sollen die Möglichkeit bekommen, in Luft- und Bodenkämpfen massive Verwüstungen anzurichten und dabei die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen.

My Hero Game Project erscheint 2018 für die PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC via Steam.