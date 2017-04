Naruto to Boruto: Shinobi Striker angekündigt!

Bandai Namco kündigt Naruto to Boruto: Shinobi Striker an! In akrobatischen Multiplayer-Schlachten treten jeweils vier Charaktere aus dem Naruto-Universum gegeneinander an. Den Trailer und alle Infos, gibt es hier.

Der neueste Ableger der beliebten Naruto Spielreihe wurde von Bandai Namco angekündigt: Naruto to Boruto: Shinobi Striker! In 4-gegen-4-Partien tretet ihr gegen andere Teams an und testet eure Fähigkeiten als Ninja.

Mit einem neuen Grafikstil im Gepäck kämpft ihr mit leuchtenden Farben und dynamischem Third-Person-Gameplay. Wie die Ninjas aus dem Manga nutzt ihr die Arena-Umgebungen um vertikal an den Wänden zu rennen oder um auf höhergelegene Ebenen zu springen. Gemeinsam mit Freunden fordert ihr andere Teams online heraus um die Spitze der Ranglisten zu erklimmen.

Ein genauer Releasetermin steht noch aus, jedoch dürfen sich Fans auf eine Veröffentlichung für die PS4, Xbox One und den PC freuen.

Für die ersten Eindrücke vom Gameplay sorgt der aktuelle Trailer zum Spiel: