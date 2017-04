Neue Amiibos, neue Joy-Cons und neues Zubehör

In der gestrigen Nintendo Direct wurden nicht nur jede Menge Informationen zu neuen Spielen gebracht, sondern auch neue Amiibos vorgestellt und die Release-Daten einiger Amiibos bekanntgegeben. Außerdem kommen neue Joy-Cons in der Farbe Neongelb. Zubehör für die Joy-Cons wurde ebenso angekündigt.

Schon sehnsüchtig warten viele auf den Release der zuletzt angekündigten Amiibos der Smash Bros. Reihe: Bayonetta, Cloude und Corrin. Am 21. Juli kommen diese drei Charaktere endlich in den Handel. Aber halt! Die Amiibos kommen jeweils mit zwei verschiedenen Versionen. So wird Cloud sowohl in seinem klassischen Design, als auch in einer alternativen Version in Schwarz erhältlich sein. Bayonetta präsentiert sich ebenso klassisch mit dem Outfit aus Bayonetta 1 und dem Outfit aus Bayonetta 2. Von Corrin wird es die weibliche und die männliche Version geben.

Einen Monat früher gibt es Amiibo-Nachschub für Zelda-Fans. Am 23. Juni kommen drei neue Link Amiibos. Die neuen Amiibos stellen Link aus Majora’s Mask, Link aus Twilight Princess und Link aus Skyward Sword da.

Auch für Splatoon 2, welches am 21. Juli erscheint, wurden drei neue Amiibos angekündigt. Es kommen neue Versionen von Squidgirl, Squidboy und dem Tintenfisch. Im Spiel werden diese die Funktion haben, den Amiibo mit Kleidung auszurüsten. Der ausgerüstete Amiibo kann dann auf der Switch-Konsole eines Freundes aktiviert werden, so dass man sein Lieblingsoutfit bei jedem Spiel mit dabei haben kann.

Zuletzt wurde auch ein Amiibo für das neue Pikmin-Spiel „Hey! Pikmin“ angekündigt. Er erscheint zusammen am Release des Spiels am 28. Juli. Welche Funktionen der Amiibo hat sind derzeit noch nicht bekannt.

Im Zuge von Arms wurde ein neues Paar Joy-Cons vorgestellt. Sie tragen die Farbe Neon-Gelb. Diese erscheinen am gleichen Tag wie Arms, nämlich am 16. Juni. Zeitgleich wird auch neue Hardware veröffentlicht: Ein Battery-Pack für Joy-Cons.