Neue Brettspielmesse „Spielspass“ kommendes Wochenende in Wien

Am 19. und 20. November wird Wien zum Mittelpunkt der Spielewelt. Parallel zur VIECC Vienna Comic Con findet in der Messe Wien erstmals der neue Großevent für die Brett-, Karten- und Gesellschaftsspieler statt, die „spielespass 2016“. Mit dabei sind auch die aktuellsten Top-Spiele aus dem Bereich Strategie und Taktik, ein Leckerbissen für alle anspruchsvollen Spieler.

Kennerspiel des Jahres

Der 45-jährige Wiener Alexander Pfister ist in der internationalen Spieleszene derzeit besonders erfolgreich. Mit seinem jüngsten Werk „Isle of Skye“, das Pfister gemeinsam mit seinem Landsmann Andreas Pelikan entwickelte, gewann er zum zweiten Mal in Folge den begehrten Titel „Kennerspiel des Jahres“. Der Plot: Auf der zu Schottland gehörenden Hebriden-Insel wetteifern die Clan-Häuptlinge um Macht und Reichtum, indem sie ihre Einflusssphäre Zug um Zug ausbauen. Dabei kommt es aber nicht nur auf geschicktes Plättchenlegen an, sondern auch auf cleveres Handeltreiben und vorausschauenden Umgang mit Geld.

Wir auf der Spielspass

Wir besuchen kommendes Wochenende nicht nur die Vienna Comic Con, sondern berichten auch von der spielspass 2016. Freut euch also auf viele tolle Fotos.

Rund um den Globus

Von Mombasa geht es spielend schnell durch Raum und Zeit in das China des 17. Jahrhunderts, genauer gesagt an den „Yangtze“, den längsten Fluss Asiens. Beim gleichnamigen neuen Strategiespiel des vielfach preisgekrönten Autors Reiner Knizia müssen die Spieler ihr kaufmännisches Geschick beweisen und den richtigen Zeitpunkt für Investitionen oder Verkäufe erkennen. Auf dem Weg von Zentralchina nach Shanghai werden die Waren immer billiger. Wer aber zu lange zögert, verpasst vielleicht die besten Schnäppchen.

Legendäre Orte besuchen

Einmal um die ganze Welt geht es schließlich bei „Legends“. Vier Mitglieder eines noblen Londoner Clubs haben eine Wette laufen. Sie wollen innerhalb von 75 Wochen die acht sagenumwobensten Orte der Welt erkunden und reisen nach Atlantis, folgen den Spuren des Yeti, entdecken das Grab der Nofretete und vieles mehr. Entscheidend für den Gewinn der Wette ist eine gut durchdachte Reiseplanung und clevere Strategie, um die Konkurrenten auszutricksen.

Hunderte Neuheiten

Insgesamt werden bei der „spielespass 2016“ in der Messe Wien über dreihundert verschiedene Top-Neuheiten und Spieleklassiker präsentiert. Mehr als 3.000 Spielbegeisterte finden gleichzeitig an den Spieltischen Platz. Wer sein Spielprogramm schon vorab zusammenstellen möchte, kann dies mit Hilfe der Website www.spielespass.at auf einfache Weise erledigen. Die „spielespass“ ist am Samstag, 19. November, von 10.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag, 20.November, von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.