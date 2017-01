Neue Fire Emblem-Titel für Nintendo Switch, Nintendo 2DS/3DS und Smart Devices

Ein gutes jahr für Fans von Fire Emblem! Nintendo kündigt gleich mehrere neue Titel der Serie an. Alle Infos zu den neuen Titeln haben wir zusammengefasst.

Gleich vier neue Titel der Fire Emblem Serie kündigt Nintendo an! Jeweils zwei Titel, davon je einer exklusiv, werden für die für die Nintendo Switch und den Nintendo 3DS, sowie ein Titel für für Smartphones und Tablets veröffentlicht.

Fire Emblem Heroes für Smart Devices

Bereits ab dem 2. Februar ist Fire Emblem Heroes für Smartphones und Tablets zu haben. Welche Charaktere in dem Titel gespielt werden soll, können Fans ab sofort online selbst mitbestimmen.

Fire Emblem Heroes handelt von den erbitterten Kämpfen zweier Königreiche. Ihr versammelt eine Armee von Helden früherer Serienableger um euch, bevor die strategischen und taktischen Kämpfe beginnen, welche speziell für das schnelle Spiel unterwegs konzipiert wurden.

Mit dem Spielfortschritt, wird auch eure Truppe stärker, ihr sammelt neue Kämpfer und legendäre Helden für die nächste Schlacht. Manche bekannte Charaktere werden zu euren Verbündeten, anderen treten euch als feindliche Heerführer entgegen. Die Darstellung ist dabei für Smartphone-Bildschirmeangepasst. Gesteuert werden eure Armeen durch intuitives Antippen und Verschieben auf dem Touchscreen. Sieger ist, wer am Ende alle Feinde auf einer Umgebungskarte geschlagen hat.

Mehrere Illustratoren haben den Helden des Spiels durch ihre Handzeichnungen ein neues Aussehen verliehen. Auch die Stimmen der Figuren wurden neu aufgenommen. Zusätzlich zum Story-Modus gibt es weitere Spiel-Modi, um eure Armee zu stärken und gegeneinander zu kämpfen. Kostenlose Updates sorgen für neue Charaktere, Inhalte und zusätzliche Stunden Spielspaß.

Ab heute könnt ihr euch für das Spiel registrieren – weitere Details hierzu finden sich auf der offiziellen Fire Emblem Heroes Webseite. Die Standardversion von Fire Emblem Heroes steht als Gratis-Download bereit. Zusätzliche, optionale Spieloptionen gibt es kostenpflichtig

Wer alles im Spiel enthalten sein soll, könnt ihr beim Online-Voting Fire Emblem Heroes abstimmen.Jeder Besitzer eines Nintendo Accounts erhält für seine Stimmabgabe zudem einen Bonus in Form von Platinpunkten.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nintendo 2DS & 3DS

Das zweite Spiel der Serie, Fire Emblem Gaiden, erschien 1992 ausschließlich in Japan. Ab 19. Mai kommen nun auch Nintendo-Fans im Rest der Welt in den Genuss dieses Klassikers. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nintendo 2DS & 3DS bleibt dem Ursprung der Reihe treu, wurde gleichzeitig aber auch deutlich erweitert. Jede Einzelheit der grafischen Präsentation von Fire Emblem Gaiden wurde überarbeitet und das Spiel obendrein vollständig synchronisiert.

So erkunden die Spieler unheimliche Dungeons mit tückischen Gegnern. Gleichzeitig mit dem Spiel kommen ebenfalls neue amiibo-Figuren in den Handel: Alm und Celica, die beiden Hauptcharaktere von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

Fire Emblem Warriors für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS

In diesem Spiel trifft Fire Emblem auf die Warriors-Serie von Koei-Tecmo Games. Es wird in zwei Versionen erscheinen – für Nintendo Switch und für den New Nintendo 3DS. Die Entwicklung selbst liegt in den Händen desselben Teams, das schon Hyrule Warriors geschaffen hat. Veröffentlicht wird der Titel im Herbst diesen Jahres.

Fire Emblem für Nintendo Switch

Erstmals seit 2008 wird nun ein neuer Ableger der Serie für eine TV-Konsole von Nintendo entwickelt. Auf der Nintendo Switch könnt ihr mit diesem Titel sowohl, zuhause, als auch auch unterwegs Spaß haben. Der angekündigte Titel soll sich ohne Abstriche vor dem heimischen TV, als auch mobil spielen. Fire Emblem für Nintendo Switch ist für 2018 geplant.

In der Nintendo Direct Ausgabe findet ihr mehr Informationen zu den Titeln: