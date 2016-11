Neue Inhalte für This War of Mine Anniversary Edition

Zwei Jahre ist es her, dass This War of Mine erschienen ist. Dank des großen Erfolges erscheint nun die Anniversary Edition.

Der Erfolg des Spieles hat das Entwicklerstudio selbst überrascht und alles auf den Kopf gestellt. Dies hat neue Möglichkeiten geschaffen und die Entwickler neue Projekte erschließen lassen, wie zum Beispiel Frostpunk, das neue Survivalgame, welches 2017 erscheinen wird.

Dies ist auch der Grund, warum nun die Anniversary Edition als Retail-Version mit neuen Charakteren, Orten und einem neuen Ende, erscheint. Für jene, die das Spiel bereits besitzen, können das DLC kostenfrei herunterladen. Uns freut es!