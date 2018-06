Neue Pokemon-Spiele für die Switch enthüllt

Gleich drei neue Pokemonspiele wurden enthüllt, welche mit Pokemon Go! verbunden werden können! Die Feature und Neuerungen haben wir zusammengefasst.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen diesen November für die Nintendo Switch und können mit Pokémon GO verbunden werden! Wer bis dahin nicht warten kann, darf sich ab sofort mit Pokemon Quest austoben.

Dieses dynamische Action-Rollenspiel führt euch nach Kubo-Eiland, wo alles würfelförmig ist, auch die Pokémon. Auf der Suche nach Schätzen erkundet ihr alle Ecken der Insel, kämpft gegen wilde Pokémon, entdeckt unerforschte Gebiete und kocht leckere Gerichte, um neue Pokémon anzulocken:

Berührungssteuerung, die jeder meistern kann

aufgesammelten Items können dazu genutzt werden, sich mit einer Vielzahl an Pokémon anzufreunden

erstellt ein Team aus drei Pokémon

Individualisiert eure Pokémone mit P-Steinen, um das Beste aus ihnen herausholen

dekoriert eure Basis mit niedlichen und spaßigen Sammlerstücken die auch hilfreiche Effekte haben

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! bieten viele der intuitiven Spielfunktionen aus Pokémon GO und wurden für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele aufbrechen.

In der Kultregion Kanto erwarten euch mit Pikachu oder Evoli brandneue Spielfunktionen, die von den einzigartigen Möglichkeiten der Nintendo Switch-Konsole Gebrauch machen. Durch das Schwingen der Joy-Con-Controller könnt ihr nun Pokébälle werfen. Im neuen Zweispielermodus geht ihr mit Freunden und Familie gemeinsam kämpfen und auf Erkundungstour.

Obendrauf könnt ihr die Spiele mit Pokemon Go! verbinden. So können Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden, in Pokémon GO gefangen und dann auf das Nintendo Switch-Abenteuer übertragen werden. Außerdem wird etwas Besonderes in Pokémon GO eingeführt, das die Verbindung zwischen beiden Spielen noch attraktiver für Trainer machen soll. Einzelheiten dazu werden in naher Zukunft veröffentlicht.

Ebenfalls enthüllt wurde der „Pokéball Plus“, ein Gerät, mit dem man anstatt eines Joy-Con-Controllers die Titel spielen kann, oder das anstelle eines Pokémon GO Plus für Pokémon GO genutzt werden kann:

Der Pokéball Plus bietet Bewegungssteuerung, leuchtet in einer Vielzahl an Farben auf, vibriert und gibt Geräusche von sich. Wenn ihr ein Pokémon in den Nintendo Switch-Spielen fangt, könnt ihr spüren, wie es sich im Gerät bewegt. Ebenfalls könnt ihr eines eurer Pokémon aus Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! mitnehmen, wenn ihr in der realen Welt unterwegs seid. So können ihr mit eurem Lieblings-Pokémon Zeit verbringen, selbst wenn ihr das Spiel gerade nicht spielt. Außerdem winken verschiedene Belohnungen, sobald das Pokémon wieder in das Nintendo Switch-Spiel zurückkehrt.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 die exklusiv für Nintendo Switch.