Neue Temporal Battle Arena für I am Setsuna!

Ab sofort können sich Fans in der nostalgischen Welt von I am Setsuna in die völlig neue Temporal Battle Arena wagen, die exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist!

Spieler der Nintendo Switch-Version von I am Setsuna können ab sofort auf eine neue Art gegen Freunde in rundenbasierten Kämpfen antreten. Die Temporal Battle Arena ermöglicht es Spielern, Gruppen für den Kampf hoch- und herunter zu laden und so mit ihren speziell abgestimmten Charakteren in zufälligen Kämpfen gegen andere Gruppen verschiedener Talentstufen anzutreten oder gegen die Gruppe eines Freundes zu kämpfen, indem sie dessen Online-Spieler-ID eingeben.

Um auf die Temporal Battle Arena zuzugreifen, müssen Nintendo Switch-Spieler das neuste Patch-Update heruntergeladen und das Spiel abgeschlossen haben. Wer das Spiel abgeschlossen hat, kann die „Gefrorenen Lande“ besuchen und dort nach einem Treffen mit dem Charakter Togi die Arena betreten.

Mit I am Setsuna hat Entwicklerstudio Tokyo RPG Factory sein Erstlingswerk auf den Markt gebracht. Die Spielger begleiten eine jungen Frau von unglaublicher innerer Stärke, die sich auf eine Reise der Aufopferung begibt, um die Menschen ihrer Heimat zu retten. Das Wort „Setsuna“ stammt vom japanischen „setsunai“ und beschreibt eine bittersüße Trauer, die grundlegendes Thema des Spiels ist. Mit einer intuitiven, rundenbasierten Steuerung und einzigartigen Gameplay-Mechaniken verbindet I am Setsuna geliebte, nostalgische Elemente des goldenen JRPG-Zeitalters mit heutiger, moderner Technologie.

I am Setsuna ist digital für PlayStation 4, Steam und Nintendo Switch erhältlich.