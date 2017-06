Neue Trailer zu Wolfenstein II: The New Colossus und Quake Champions

Die E3 in Los Angeles liegt hinter uns, aber wir haben natürlich nach wie vor frisches Trailermaterial zu Wolfenstein II von den Entwicklern für euch bekommen.

Die Entwickler von MachineGames erzählen nicht nur spannende Geschichten, sondern verstehen sich auch auf ihr Gameplay, wie ihr jüngster Titel beweist. Auf dem Bethesda E3 2017 Showcase wurde Wolfenstein II: The New Colossus angekündigt, das mit seiner Shooter-Action alle Spielspaß-Register zieht. Von verbesserten Waffen – wahlweise einhändig oder zweihändig geführt – bis zu verbesserten Regime-Soldaten gibt es in The New Colossus viel Neues zu entdecken. Erste Einblicke bietet dasVideo mit exklusiven Kommentaren des Entwicklerteams und voll lokalisierten, bisher unveröffentlichten Szenen aus dem Spiel.

Das Leben von B.J. Blazkowicz war alles andere als leicht. Eine bewegte Vergangenheit, eine blutige Laufbahn als Soldat, und dann auch noch das- Jahrelang war er in den Traumlanden gefangen und gezwungen, gegen andere Champions aus der Wachwelt zu kämpfen. Nein, der gute alte Terror-Billy wurde vom Schicksal wirklich nicht verwöhnt – aber in Quake Champions kann er all die Fähigkeiten gut gebrauchen, die er sich über die Jahre angeeignet hat. Während des E3 2017 Showcases am Sonntag gab es einen ersten Blick auf B.J.s Debüt in Quake Champions.