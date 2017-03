Neuer Gameplay-Trailer zu Yooka-Laylee

Im April erscheint Yooka-Laylee, ein 3D Plattformer, welcher eigentlich schon für die Wii U erscheinen sollte. Somit hat das Warten allmählich ein Ende und die Vorfreude wird noch mehr durch den neuen Gameplay-Trailer geschürt.

Hinter Yooka Laylee sitzen erfahrene Köpfe aus der Spieleschmiede Playtonic Games, welche an einer Vielzahl an Jump’n’Run-Games mitgewerkelt haben. Der neue Trailer zeigt einen Teil des Gameplays des am 11. April erscheinenden Spiels.



5 Welten gibt es zu entdecken, Glitterglaze Glacier, welche im Video zu sehen ist, ist eine davon. Jede kann frei erforscht und sogar durch Rätsel erweitert werden.

In Yooka-Laylee können Spieler selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Welten erkunden. Haben sie in einer Welt genug gesammelt, lassen sich damit weitere Großwälzer und die Welten, die in ihnen verborgen sind, öffnen. Wem eine Welt besonders gut gefällt, kann mit den gesammelten aber auch den Großwälzer dieser Welt erweitern und damit zusätzliche Bereiche mit höherem Schwierigkeitsgrad freischalten.

Dazu kommt, dass sich fast jeder freuen darf, denn Yooka-Laylee erscheint für Xbox One, PlayStation 4, PC, MAC und Linux.