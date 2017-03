Neuer Trailer zu The Surge

Am 16. Mai ist es soweit und das Hardcore-Action-Rollenspiel The Surge erscheint für PS4, Xbox One und PC. Der neue cinematische Trailer „Mann Gegen Maschine“ zeigt dabei eindrucksvoll den Kampf von Protagonisten Warren gegen seine technischen Gegner.

In The Surge geht es ums Kämpfen, Erkunden, Craften und vor allem ums Überleben. Nachdem das Überleben auf der Erde immer schwieriger wurde, wurde es immer schwieriger einen Job zu finden. Warren hatte das Glück bei CREO anfangen zu dürfen, einer Firma welche an der Umkehr des Klimawandels arbeitet. Doch kaum dort angefangen, findet er sich einer tödlichen Welt gegenübergestellt. Amoklaufende Roboter, verrückte virtuelle Kollegen und eine tödliche künstliche Intelligenz… alle wollen ihn Tod sehen.

The Surge erscheint am 16. Mai für PS4, Xbox One und PC.