Neuer Watch_Dogs 2 Live Trailer

Watch_Dogs 2 ist bereits für PS4 und Xbox One erschienen, PC-Spieler müssen sich noch bis zum 29. November gedulden. Um die Wartezeit angenehmer zu gestallten, ist nun der neue Live-Trailer erschienen.

Erkundet die San Francisco Bay Area als Marcus Holloway, einem brillanten jungen Hacker aus Oakland. Dieser schließt sich der der Hackergruppe DedSec an, welche das ctOS und BLUME lahmlegen wollen. Denn diese spionieren via flächendeckener Vernetzung die Bevölkerung aus und manipulieren diese unterschwellig.

Um einen Schritt weiterzugehen, enthüllte Ubisoft letzte Woche „Predictive World“, ein interaktives Online-Erlebnis, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Psychometrics Center der Universität Cambridge basierend auf wissen-schaftlichen Forschungen, welche deutlich machen, was ein leistungsstarker, allsehender Algorithmus über eine Person anhand seiner Online-Fußabdrücke, öffentlichen Informationen und seinen Facebook-Likes vorhersagen kann. Um Predictive World einmal selbst ausprobieren zu können und selbst zu erfahren, was die eigenen, digitalen Fußabdrücke über euch verraten, besucht www.watchdogs.com/predictiveworld.