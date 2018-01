Neues Video zeigt Leben in Kingdom Come: Deliverance

Bereits am 13.Februar diesen Jahres erscheint das lang ersehnte Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance. Dies nehmen sich Deep Silver und Warhorse Studios um ein neues Gameplay Video inklusive einiger Erklärungen zu veröffentlichen.

Dabei sehen wir mehr von der Welt und dem realistischen Kampfsystem. In dem neusten Gameplay-Video folgen wir dem Protagonisten Heinrich und seinem Kampf gegen einige Banditen.

Wir erhalten so einen tieferen Einblick in die lebendige Welt von Kingdom Come: Deliverance. Wem das Leben eines aufrichtigen Ritters zu langweilig ist, kann sich auch den Alltag eines Diebes anschauen.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar für PS4, Xbox One und PC.