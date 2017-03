NieR: Automata – Launch-Trailer veröffentlicht

Square Enix veröffentlicht den Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel NieR: Automata! Alle Infos und den explosiven Trailer mit neuen Eindrücke zu den Androiden 2B, 9S und A2 findet ihr hier.

PlatinumGames Inc. und Square Enix schicken die Androiden 2B, 9S und A2 in den Kampf zur Rückeroberung der Welt! Von mächtigen Maschinenwesen überrannt, sind sie die letzte Hoffnung der Menschheit.

Was die Androiden zu bieten haben, zeigen sie im neuesten Launch-Trailer. NieR: Automata erscheint am 10. März für die PS4 in einer Day One Edition, die ein Wendecover und sechs zusätzliche Bonus-DLCs (einer davon PS4-exklusiv) enthält, wohingegen die Limited Edition ein exklusives Steelbook enthält. Beide Sondereditionen sind für 69,99€ erhältlich.

Die PC-Version erscheint am 17. März und enthält in der Day One Edition ebenfalls ein Wendecover, 5 In-Game-DLC’s und ist für 59,99€ erhältlich.

Für neue, actiongeladene Szenen könnt ihr euch hier den neuen Trailer anschauen:

NieR: Automata erscheint am 10. März für die PS4 und am 17. März für den PC.