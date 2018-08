Nindie Highlights: aktuelles Video präsentiert viele Neuheiten

In einem aktuellen Video präsentiert Nintendo die neuesten Titel, die unabhängige Entwickler für Nintendo Switch kreiert haben. Fans der mobilen TV-Konsole dürfen sich auf eine breite Palette an Indie-Titeln freuen, die bald im Nintendo eShop erhältlich sein werden. Zu den Highlights zählen Multiplayer-Kampfspiele wie Morphies Law, Jump-’n‘-Run-Abenteuer wie Monster Boy and the Cursed Kingdom oder knifflige Puzzles wie Baba Is You. In der wachsenden Sammlung hochwertiger Indie-Spiele für Nintendo Switch finden alle etwas Passendes. Viel Spaß beim anschauen!

Erscheinungstermine zu den vorgestellten Titeln: