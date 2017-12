Nintendo bei den Game Awards 2017

Was der Oscar für Filme, das sind die Game Awards für Videospiele. Die begehrten Preise sind der Traum eines jeden Videospielschöpfers. Ganz vorne mit dabei dieses Jahr: Nintendo.

So gewann dieses Jahr The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowohl den Game of the Year Award, als auch Best Action/Adventure Game. Ebenso der Preis für die beste Spielregie räumte das Rollenspiel ab. Die Kategorie Best Handheld Game holte sich Metroid: Samus Returns. Und als wäre das nicht genug, holte sich Nintendo dank Super Mario Odyssey auch noch den Best Family Game Award.

Damit sammelte Nintendo insgesamt 5 Awards an diesen Abend und nutzte die Gelegenheit um zukünftige Pläne an zu kündigen. So soll Bayonetta 3 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Auch Bayonetta und Bayonetta 2 bekommen mitte Februar ihr Debüt auf der Switch.

Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt auch etwas neues und zwar das zweite Download Paket Die Ballade der Recken. Wer das DLC-Paket 2 erwirbt, taucht in ein neues Abenteuer ein, durchquert einen bisher unbekannten Dungeon und erfährt viel Neues über die vier Recken des Spiels. Außerdem erhält jeder, der das neue Abenteuer besteht, als Belohnung ein Motorrad namens Eponator Zero. Mit ihm reisen die Spieler schneller denn je durch die Landschaften von Hyrule. Damit nicht genug, kann jeder Käufer des Pakets neun neue Ausrüstungsgegenstände sowie einen antiken Sattel und antikes Zaumzeug finden.