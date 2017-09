Nintendo Direct: Details zu zahlreichen neuen Spielen

In den kommenden Monaten können sich Videospiel-Fans auf eine ganze Reihe neuer Spiele für die Switch und den 3DS freuen.

Über 40 Titel der unterschiedlichsten Genres stehen für Nintendo Switch sowie Nintendo 2DS & 3DS in den Startlöchern. Details hierzu wurden während der heutigen Nintendo Direct veröffentlicht. Der Livestream zeigte unter anderem neue Third-Party-Titel für Nintendo Switch, darunter DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus.

Ankündigungen zu Nintendo Switch

Super Mario Odyssey: Die Zuschauer erfuhren weitere Details zu Spielhandlung, Stages und Spielmodi von Marios neuem Abenteuer. Darüber hinaus kündigte Nintendo ein spezielles Hardware-Paket an, das einen Download Code für das Spiel sowie ein Paar roter Joy-Con-Controller im Mario-Stil enthält. Außerdem wird ein Set aus Nintendo Switch-Tasche (Super Mario Odyssey-Edition) & -Schutzfolie erhältlich sein. Der Titel erscheint am 27. Oktober exklusiv für Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 2: Das umfangreiche Sequel spielt in der Welt von Alrest auf den Rücken gewaltiger Titanen. Die Reise durch die Wolken startet, sobald Xenoblade Chronicles 2 am 1. Dezember auf Nintendo Switch gelandet ist. Neben der Standardversion können die Fantasy-Fans auch eine Special Edition des Spiels erwerben. Sie enthält eine CD mit ausgewählten Soundtracks, eine hochwertige Metall-Hülle für das Spiel und ein 220 Seiten starkes Artbook mit festem Einband. Außerdem wird ab dem 1. Dezember ein separater Nintendo Switch Pro Controller in Xenoblade Chronicles 2-Design zu haben sein.

DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus: Bethesda Softworks bringt die legendären Titel DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus für Nintendo Switch heraus. Die rasante Action von DOOM startet noch in diesem Winter, Wolfenstein II: The New Colossus folgt gleich 2018.

Fire Emblem Warriors: Lyndis (oder „Lyn“, wie sie ihre Freunde nennen) war eine der Lieblingsfiguren des Game Boy Advance-Originals Fire Emblem. Jetzt wurde bekannt, dass Lyn auch zur ausgedehnten Schar der Helden von Fire Emblems Warriors gehören wird. Das actiongeladene Nintendo Switch-Spiel ist ab 20. Oktober erhältlich – sowohl solo als auch als Teil einer Special Edition.

The Elder Scrolls V: Skyrim: Das Open World-Meisterwerk der Bethesda Game Studios lässt sich ab dem 17. November dank Nintendo Switch überall und jederzeit spielen.

L.A. Noire: Rockstar Games bringt am 14. November L.A. Noire für Nintendo Switch heraus. Es umfasst sämtliche Download-Inhalte, neue Sammelobjekte, Detektiv-Outfits, die spezielle Fähigkeiten verleihen und neue Kameraperspektiven: Weitwinkel- und Schulterblick. Zudem erlaubt ein neuer Joy-Con-Modus die gyroskop-gestützte Bewegungssteuerung. Die intuitiv verständliche Steuerung per Touchscreen ermöglicht außerdem, dass Nintendo Switch-Detektive auch unterwegs ermitteln können.

NBA 2K18: Mit stark verbessertem Gameplay und beeindruckender Grafik dürfte NBA 2K18 einen sicheren Slam Dunk bei allen Freunden von Sportspielen landen. Das neue Basketball-Match beginnt am 15. September im Nintendo eShop und am 17. Oktober im Handel. EA SPORTS FIFA 18: Das mitreißendste und authentischste virtuelle Fußball-Spiel lässt sich dank Nintendo Switch nun auch unterwegs und im Freien genießen. Der Anpfiff erfolgt am 29. September. WWE 2K18: Um den Hattrick an neuen, mobilen Sportspielen komplett zu machen, erscheint bald auch dieses Wrestling-Spektakel für Nintendo Switch. Der genaue Starttermin wird noch bekannt gegeben.

Neuheiten für Nintendo 2DS & 3DS

Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond: Als Helden, die sie selbst gestalten können, brechen die Spieler zu einem neuen Abenteuer auf. Es geht um die packende, noch nie erzählte Geschichte von Necrozma, dem legendären Pokémon, das Licht stiehlt. Necrozma hat sich zu zwei neuen Formen entwickelt: zu Necrozma (Abendmähne), dem Nachfolger von Solgaleo, und zu Necrozma (Morgenschwingen), das Lunala abgelöst hat. Wer die Spiele möglichst früh kauft, kann sich ein besonders Geschenk sichern: Wuffels, das sich zu Wolwerock in seiner neuen Zwielichtform entwickeln kann und neu in der Welt von Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond ist**. Fans, die sich die digitale Version eines der beiden Spiele bis zum 10. Januar 2018 herunterladen, erhalten zudem zwölf Flottbälle. Obendrein ist ab dem 17. November, gleichzeitig mit Pokémon Utrasonne und Pokémon Utramond, eine coole New Nintendo 2DS XL – Pokéball Edition erhältlich.

New Style Boutique 3 – Styling Star: Eine eigene Boutique leiten, Kunden treffen und sie mit stylischen Outfits beglücken – darum geht es in diesem Spiel, das am 24. November für Nintendo 2DS & 3DS erscheint. Diesmal entwickeln sich die Storys der Kunden ganz unterschiedlich – je nachdem, welches Outfit man ihnen verpasst: Modebewusste Nintendo-Spieler können zu Top-StylistInnen werden und mit Stars von morgen arbeiten.

Mario Party: The Top 100: Erstmals dürfen sich Videospielfreunde auch per Handheld in die 100 beliebtesten Minispiele aus der Konsolenspiel-Reihe Mario Party stürzen. Mario Party: The Top 100 unterstützt den lokalen Download-Modus, so dass bis zu vier Nintendo 3DS-Besitzer nur ein Spielmodul benötigen, um miteinander zu spielen. Das ganze ulkige Chaos und der Zauber der Kultspiel-Serie werden wach – und dazu tausend Erinnerungen – wenn im Januar 2018 die Würfel zu diesem Spiel fallen.

Kirby Battle Royale : Kirby steht vor einem Turnierkampf mit seinem bisher zähesten Rivalen … sich selbst. Das rosa Pummelchen lädt in dem neuen Titel zu den unterschiedlichsten Wettkämpfen im Einzel- und im Mehrspieler-Modus ein. Kirby Battle Royale erscheint am 3. November in Europa. Auf der Nintendo-Website können Fans den 25. Geburtstag des saugkräftigen Helden feiern und seine Lieblings-Kopiereigenschaft wählen.

Minecraft: New Nintendo 3DS Edition: Der weltweiten Fangemeinde von Minecraft öffnet sich ein komplett neuer Bauplatz, wenn das kreative Kult-Spiel auch für Nintendo 2DS & 3DS erscheint. Zu den Herausforderungen der tragbaren Spielversion gehören ein Überlebens- und ein Kreativ-Modus. Zudem enthält sie fünf Skin- und zwei Texturpakete. Die Minecraft: New Nintendo 3DS Edition wird schon in Kürze im Nintendo eShop und später auch im Handel erhältlich sein.