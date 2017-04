Nintendo Direct: Die Switch nimmt Fahrt auf

Mit dem Release der Nintendo Switch hatten viele Nintendo-Fans die Befürchtung, dass es kaum Spiele geben wird. Doch in der letzten Nintendo-Direct, wurden viele bekannte Titel näher vorgestellt, aber auch neue Spiele angekündigt.

Highlights für Nintendo Switch

Arms steigt am 16. Juni in den Ring – exklusiv auf Nintendo Switch. Zu den besonderen Features des neuartigen Kampfspiels gehört die Möglichkeit, jeden Kämpfer mit zwei unterschiedlichen Arten von Armen auszustatten. Das reicht von Standardarmen mit Boxhandschuhen bis zu solchen, die einem Bumerang ähneln. Jeder Kampfarm hat ein spezielles Attribut wie Feuer, Eis oder Blitz, das bei aufgeladenen Schlägen aktiviert wird. Spieler können spielinterne Münzen verdienen, die sich im spaßigen Modus ARMS Depot dazu verwenden lassen, sich neue Arm-Varianten und Fähigkeiten zu verschaffen.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli, ebenfalls exklusiv für Nintendo Switch. Die neue Farbschlacht überrascht unter anderem mit dem neuen, kooperativen Vier-Spieler- Modus* Salmon Run. Ein Team, bestehend aus vier Spielern, nimmt es darin mit einer neuen lachsartigen Spezies auf, die nach Auskunft des Tintenfischlabors noch gefährlicher ist als die fiesen Oktarianer. Im Koop-Modus können die Spieler ihre Charaktere gegenseitig wiederbeleben, indem sie sie mit Tinte einfärben. Gleichzeitig mit Splatoon 2 kommen drei neue amiibo für das Spiel auf den Markt: ein Inkling-Mädchen, ein Inkling-Junge und ein Inkling-Tintenfisch.

Mario Kart 8 Deluxe geht am 28. April ins Rennen. Vom Start weg sind mehr Charaktere, Karts und Strecken dabei, als bei jedem früheren Titel der Kultserie. Bis zu 12 Spieler gleichzeitig können sich sowohl in traditionelle Rennen als auch in die völlig neu gestalteten Schlachtmodi stürzen.

Ring frei für Ultra Street Fighter II: The Final Challengers heißt es ab 26. Mai. In dem neuen Nintendo Switch-Spiel treten alle klassischen Straßenkämpfer an und zudem zwei neue Fighter: Evil Ryu und Violent Ken. Obendrein können die Spieler den Weg des Hado einschlagen. In diesem Modus feuern sie vernichtende Hadoken aus der Ich-Perspektive ab. Hinzu kommt ein fesselnder, kooperativer 2-Spieler-Modus, in dem jeder Nintendo Switch-Fan Seite an Seite mit einem Freund heiße Kämpfe gegen Computer-gesteuerte Gegner austragen kann.

Project Mekuru (Arbeitstitel), ab Sommer exklusiv für Nintendo Switch im Nintendo eShop erhältlich, ist genau das Richtige für alle Fans von Mehrspieler-Action. Bis zu vier Freunde können über die lokale Verbindung oder online gegeneinander antreten, um virtuelle Spielsteine zu kippen und die gegnerischen Figuren vom Spielfeld zu schubsen.

Mit Minecraft: Nintendo Switch Edition startet eines der populärsten Spiele auf Nintendo Switch. Ab 12. Mai wird der Titel im Nintendo eShop, später auch im Handel, zu haben sein. Er bietet neue Multiplayer- und Steuerungsoptionen. Zudem ist das besonders beliebte Super Mario Mash-Up Pack gleich mit dabei.

Zwei neue Sonic-Spiele in zwei Stilarten warten 2017 auf die Fans des blauen Rennigels. Sonic Forces, das im Winter für Nintendo Switch erscheinen wird, ist ein neuer 3D-Ableger der beliebten Sonic-Reihe. Zusammen mit Sonic und einem geheimnisvollen, neuen Verbündeten bekämpfen die Spieler den schurkischen Dr. Eggman. Mit Sonic Mania startet bereits im Sommer ein 2D-Jump & Run im Retro-Look. Es bietet sowohl zahlreiche neue als auch jede Menge klassischer Level aus früheren Spielen der Sonic-Serie.

Disgaea 5 Complete ist der fünfte Titel der taktischen Rollenspielreihe. Sie wird ab 26. Mai sowohl in einer Standardversion als auch in einer Limited Edition zu haben sein. Eine kostenlose Demo-Version für Nintendo Switch gibt es demnächst im Nintendo eShop.

Puyo Puyo Tetris vereint zwei klassische Knobelspiel-Hits. Der Puzzle-Mix für bis zu vier Spieler ist ab 27. April im Nintendo eShop und ab 28. April im Handel erhältlich. Für alle, die sich vorher schon einmal an dem Rätselspaß versuchen möchten, steht ab sofort eine kostenlose Demoversion zum Download bereit.

Mit Monopoly bahnt sich im Herbst das berühmteste Brettspiel aller Zeiten seinen Weg auf Nintendo Switch. Bis zu sechs Freizeit-Spekulanten erleben gemeinsam den Spielspaß um Immobilien und Moneten. Monopoly unterstützt die neue HD Vibration und ermöglicht auch kürzere Spielvarianten – für alle, die aufs schnelle Geld setzen.

Rayman Legends Definitive Edition, das atemberaubende, preisgekrönte Jump & Run, erscheint noch im Laufe dieses Jahres für Nintendo Switch. Das Spiel glänzt mit einer exklusiven Solo-Variante des Kung Foot-Modus sowie mit Turnieren für bis zu acht Spieler.

Fate/EXTELLA: The Umbral Star: Mit einer Vielzahl von spielbaren Charakteren aus mehreren Fates-Produktionen und drei unterschiedlichen Erzählperspektiven, liefert Fate/EXTELLA: The Umbral Star den bis dato größten Showdown der Reihe. Die Nintendo Switch-Version beinhaltet 35 zuvor veröffentlichte, bis dato kostenpflichtige Kostüme und ein zusätzliches, exklusives Hochzeitskleid. Fate/EXTELLA: The Umbral Star erscheint am 21. Juli für Nintendo Switch.

Weitere Spiele sind auf dem Weg, darunter neue Titel von THC Nordic. So werden im Sommer Sine Mora Ex und im Spätsommer das Rollenspiel Battle Chasers: Nightwar auf Nintendo Switch landen. Ebenfalls im Sommer startet NAMCO MUSEUM, und im Laufe des Jahres kommt noch der kooperative 4-Spieler-Titel PAYDAY 2: The Vault Edition hinzu.