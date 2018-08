Nintendo Labo: Fahrzeug-Set erscheint im September

Für Nintendo Switch-Fans heißt es nun Anschnallen für ein brandneues Abenteuer! Ein neues Fahrzeug-Set erscheint für alle Fans von Nintendo Labo im September.

Das demnächst erscheinende Nintendo Labo-Set enthält alle benötigten Materialien, aus denen ihr eine Reihe anpassbarer Pappkarton-Kreationen, die sogenannten Toy-Con, basteln könnt. Mit dem Fahrzeug-Set könnt ihr allerlei Toy-Con-Modelle bauen, darunter ein Auto, ein U-Boot, ein Flugzeug, ein Pedal, zwei Schlüssel und mehr. Ihr steckt einen der zusammengebauten Schlüssel in das Auto, das U-Boot oder das Flugzeug und könnt auf der Stelle eine Vielzahl an lustigen Spielen und Aktivitäten ausprobieren. Während der Abenteuerfahrt kann beliebig zwischen den Fahrzeugen gewechselt werden. Dazu wird der Schlüssel einfach von einem Fahrzeug in ein anderes gesteckt. Erscheinen wird das Fahrzeug-Set am 14. September und schickt euch auf eine neue Entdeckungsreise.