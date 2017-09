Nintendo – Neue Direct Ausgabe für heute angekündigt

Nintendo-Fans sollten in der Nacht von heute, 13. September, auf Donnerstag um Mitternacht den Livestream zur neuen Nintendo Direct Ausgabe einschalten.

Nintendo will eine knapp 45-minütige Präsentation abhalten, in der es hauptsächlich um neue Spiele geht, die in den nächsten Monaten für Nintendo Switch und Systeme der Nintendo 3DS-Familie erscheinen. Neue Details zu Super Mario Odyssey für Nintendo Switch werden ebenfalls bekannt gegeben. Die Präsentation kann über die offizielle „Nintendo Direct”-Webseite von Nintendo, über den YouTube-Kanal von Nintendo oder über Nintendo’s Twitch-Seite angesehen werden.