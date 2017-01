Nintendo Switch – Bomberman ist wieder da

Konami Digital Entertainment kündigt Super Bomberman R als exklusiven Launchtitel für die neue Nintendo Switch Konsole an.

Super Bomberman R präsentiert sich mit neuen Herausforderungen und neuer Grafik, bewahrt gleichzeitig jedoch die entscheidenden Elemente und bleibt den Ursprüngen der Serie treu. Gamer spielen wo immer, wann immer und mit wem immer sie möchten. Super Bomberman R bietet einen „Battle“ Modus, in dem bis zu acht Spieler sich in einem Labyrinth wiederfinden und sich packende Gefechte liefern, bis der Sieger feststeht. Außerdem gibt es einen „Story Modus“, in dem ein bis zwei Spieler versuchen, die Galaxie zu retten, indem sie sich kooperativ durch 50 unterschiedliche Spielabschnitte kämpfen.

Zu den wichtigsten Features in Super Bomberman R zählen:

3D Stages mit dynamischen Umgebungen

Bombermans Gefährten und bekannte Widersacher sind zurück und lebendiger denn je

Battle Modus für bis zu acht Spieler; Kämpfe über lokale oder online Verbindungen

Motivierender Story-Modus, der auch kooperativ gespielt werden kann

Mit Super Bomberman R ist die bekannte und beliebte Gaming-Legende als Starttitel für Nintendo Switch am 3. März verfügbar.