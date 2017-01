Nintendo Switch – Release, Features und Spiele

Das neue Jahr startet mit einem Berg von Ankündigungen zu Nintendos neuer Konsole, der Nintendo Switch! Wann sie auf dem Markt kommt, welche Titel es zum Release gibt und weitere Details zur Hardware, haben wir für euch zusammengefasst.

Nintendo startet das neue Jahr mit einer Reihe von Ankündigungen zu ihrer neuen Konsole, der Nintendo Switch. Bereits am 03. März 2017 steht sie weltweit in den Regalen zum Verkauf bereit.

Die Standardversionen enthalten die Konsole, einen linker und einen rechten Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy-Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch-Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil. Dabei habt ihr die Asuwahl zwischen zwei Varianten: eine mit einem Satz grauer Joy-Con und eine, in der die beiden Controller in Neon-Rot und in Neon-Blau gehalten sind.

„Nintendo Switch ist eine völlig neue Art von TV-Konsole, die eine große Bandbreite an Spielweisen bietet. „Zusätzlich zu den Spielserien, die unsere Fans so lieben, wollen wir völlig neue Spielerlebnisse möglich machen, die erst durch die einzigartigen Besonderheiten der Nintendo Switch-Konsole und der Joy-Con realisierbar sind.“, sagt Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima.

Die neue Konsole lässt sich nicht nur mit dem heimischen Fernseher verbinden, sondern fungiert auch als mobiler Handheld mit eigenem 6,2-Zoll-Bildschirm. Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit berührungssensiblen Funktionen unterstützt. Die Akkulaufzeit der Konsole variiert im Handheld-Modus je nach Spiel und Nutzungsbedingungen. Ein voll geladener Akku hält etwa drei Stunden Spielspaß mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereit. Bei anderen Titeln sind Spielzeiten von bis zu sechs Stunden möglich. Aufgeladen wir die Nintendo Switch mit dem Netzteil über den USB Type-C-Anschluss.

Die Features der Joy-Con Controller

Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden – mit einem in jeder Hand – oder gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind. Sie lassen sich aber auch direkt mit der Konsole verbinden, wenn man diese im Handheld-Modus nutzen möchte. In manchen Spielen können zusätzlich zwei Freunde direkt in der Multiplayer-Action mitmischen, indem sie je einen Joy-Con in die Hand nehmen. Jeder Joy-Con verfügt über einen kompletten Tastensatz und kann als separater Controller dienen. Zusätzlich sind sie mit einem Gyrosensor und einem Beschleunigungssensor ausgestattet, wodurch sie jeweils rechts und links eine unabhängige Bewegungssteuerung bieten.

Zu den neuen Features zählen unter anderem der Aufnahmeknopf am linken Joy-Con, der es den Spielern ganz einfach ermöglicht, Screenshots beim Spielen zu machen, die sie dann über sozialen Netzwerke teilen können. Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren, sowie über eine Infrarot-Bewegungskamera. In dafür entwickelten Spielen registriert diese Kamera die Entfernung, die Umrisse und die Bewegungen naher Objekte. Sie kann zum Beispiel feststellen, wie weit die Hand des Spielers vom Controller entfernt ist, und ob sie den Umriss von Stein, Schere oder Papier formt. In beide Joy-Con ist zudem eine fortgeschrittene HD-Vibration integriert. Die Effekte sind so präzise, dass man den Joy-Con z. B. wie ein Glas schwenken und dabei die Vibrationen einzelner, virtueller Eiswürfel spüren kann die darin zusammenstoßen.

Online via Wi-Fi und Internet – alles ohne Regionalsperre

Nintendo Switch macht gemeinsames Erleben von Videospielen so einfach und spannend wie noch nie. Bis zu acht Konsolen lassen sich über die lokale, kabellose Kommunikation verbinden. Dank eingebauter Aufsteller können die Spieler sie überall aufrecht vor sich hinstellen und sich dann auch ohne TV-Verbindung mit Hilfe der Joy-Con gemeinsam ins Vergnügen stürzen. Die Konsole ermöglicht zudem Online-Multiplayer-Spiele via Wi-Fi. Außerdem bringt Nintendo im Laufe des Jahres eine Smart Device App heraus, die sich über Internet mit Nintendo Switch verbindet und dafür sorgt, dass die Spieler untereinander chatten können, während sie gemeinsam einen mit dieser App kompatiblen Titel spielen. Die App ermöglicht es darüber hinaus, Freunde zu Online-Spielen einzuladen oder sich mit ihnen zu gemeinsamen Partien zu verabreden. Alle Nintendo Switch-Besitzer können die App kostenlos testen, bevor sie ab Herbst Teil eines kostenpflichtigen Online-Services wird. Weitere Details zu diesem Service wird Nintendo später bekanntgeben.

Bereits jetzt haben viele Spiele-Entwickler und -Publisher ihre Unterstützung für die Konsole zugesagt. Dazu gehören u.a. Activision, EA, Square Enix, Take 2 und Ubisoft. Einige Publisher wie Bethesda nehmen die neue Konsole zum Anlass, erstmals überhaupt mit Nintendo zusammenzuarbeiten. DMan darf sich auf Titel wie FIFA, The Elder Scrolls, NBA 2K und Minecraft freuen.

Die Titel der Nintendo Switch

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Einer der mächtigeren Titel wird zum Release der Nintendo Switch verfügbar sein. The Legend of Zelda: Breath of the Wild setzt die Reihe im Open-World-Stil fort und ladet zu mehr als 100 rätselhaften Prüfungsschreinen voller Herausforderungen, Waffen, Outfits und Ausrüstungsgegenstände ein.

Für zusätzlichen Spaß sorgen die amiibo, die mit dem Spiel kompatibel sind: das Wolf Link-amiibo aus The Legend of Zelda: Twilight Princess HD und die amiibo der The Legend of Zelda Collection und die aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der Titel wird sowohl als separate Standardausgabe als auch in einer Collector’s Edition erscheinen. Diese umfasst das Spiel, eine CD mit einer Soundauswahl und ein Modell des Master-Schwerts des Lebens. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheinen am 3. März ein Zelda- und ein Bokoblin-amiibo. Welche Features die amiibo im Spiel haben werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

1-2-Switch!

1-2-Switch! wird der erste Nintendo-Titel sein, bei dem die Spieler nicht auf den Bildschirm blicken, sondern sich gegenseitig in die Augen schauen. Sie werfen Lassos wie im Wilden Westen oder versuchen den Tanzstil ihrer Mitspieler nachzuahmen. Die 1-2-Switch!-Spiele machen kreativen Gebrauch von den Features der Nintendo Switch-Konsole und der Joy-Con.

ARMS

In ARMS werden eure Gegner nicht nur mit ausfahrbaren Armen virtuelle Schläge austeilen, sondern ist auch eine Mischung zwischen Boxen, Schießen und glänzt obendrauf mit einer ganzen Riege völlig neuer Nintendo Charaktere. Jeder Spieler kreiert zunächst seinen persönlichen Kämpfer und stattet ihn mit den unterschiedlichsten Waffen aus. Dann nimmt er einen Joy-Con in jede Hand und schleudert seinem Gegner rechte und linke Haken entgegen. Die Charaktere können springen, rennen und die Spieler können ihre Schläge abfälschen, indem sie beim Ausholen ihre Handgelenke drehen. Je besser sie das Spiel beherrschen, desto raffiniertere Kampftaktiken erschließen sie sich. Tretet allein gegen virtuelle Gegner anoder gegen einen Freund per Split-Screen. Außerdem können Spieler online gegen Rivalen aus aller Welt kämpfen. ARMS wird diesen Frühling erhältlich sein.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe lädt Nintendo Switch-Fans dazu ein, die ultimative Version von Mario Kart 8 zu erleben – überall und jederzeit. Bis zu acht Freunde können sich über die lokale, kabellose Verbindung zusammentun. Die beliebtesten Pisten und Helden aus der Wii U-Version sind mit von der Partie. Dazu kommen alle bisherigen Download-Rennstrecken und -Charaktere, sowie völlig neue Kart-Piloten: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr.

Darüber hinaus wurde der Schlacht-Modus generalüberholt, der die Ballonschlacht und den Bob-omb-Wurf umfasst. Darin gibt es neue Rennstecken, wie die Dekabahnstation und die Kampf-Arena, aber auch vertraute Pisten wie (GCN) Luigi’s Mansion und der (SNES) Kampfkurs 1. Die Spieler können ihr Kart nun mit gleich zwei Items auf einmal beladen.

Neu dabei sind Buu Huu, der Geist, der anderen Spielern ihre Items klaut oder die Feder, die im Schlacht-Modus für besonders hohe Sprünge sorgt. Ihr könnt nun den neuen Lenk-Assistenten nutzen, der es Anfängern erleichtert, zu fahren und dabei in der Spur zu bleiben, selbst wenn ihr mit 200 ccm auf den Straßen fahrt Im TV-Modus bietet das Spiel eine Bildauflösung von bis zu 1080p. Für die Karts von Mario Kart 8 Deluxe hebt sich die Startflagge bereits kurz nach Erscheinen von Nintendo Switch, am 28. April 2017.

Splatoon 2

Der Nachfolger des beliebten Wii U-Titels Splatoon – mit packenden 4 gegen 4 Farbschlachten, neuen Levels und neuen Outfits.Frische Waffen, wie den mit zwei Händen gehaltenen Duo-Klecksern, gibt es auch. Ob ihr diehitzigen Farbschlachten mit den Joy-Con schlät oder mit dem separat erhältlichen Nintendo Switch Pro Controller,könnt ihr Farbmunition nun noch präziser mit Hilfe der verbesserten Bewegungssteuerung verschießen. Splatoon 2 unterstützt sowohl lokale als auch online ausgetragene Multiplayer-Wettkämpfe. Darüber hinaus können sich die Vierer-Teams und ihre Gegner erstmals per Voice Chat miteinander abstimmen, sobald die neue Nintendo Switch Smart Device App erscheint. Eine kostenlose, limitierte Version dieser App wird ab Sommer verfügbar sein. Wie für den Original-Titel wird es auch für den neuen Ableger nach dem Start immer wieder neue Levels, Outfits und Waffen geben. Splatoon 2 wird in diesem Sommer erscheinen.

Super Mario Odyssey

Ohne den roten klemptner kann es keine neue Nintendo-Konsole geben. Super Mario Odyssey ist Nintendos erstes Sandbox-Spiel seit Super Mario 64 und Super Mario Sunshine, das es Mario erlaubt, eine Welt vollständig zu erkunden. Mario lässt das Pilzkönigreich hinter sich und bricht zu einer Reise an geheimnisvolle neue Orte auf. Mit neuen Abenteuern kommen neue Spielerlebnisse: So kann Mario mit einem Luftschiff zwischen den Welten hin und her schweben und nun auch erstmals seine Mütze werfen. Super Mario Odyssey soll rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen.

Snipperclips

Snipperclips ist eine kreative neue Art von Action-Puzzle-Spiel, in dem die Spieler miteinander kommunizieren, kooperieren und ihre Fantasie anstrengen, um mal einfache, mal schwierigere Rätsel zu lösen. Dazu gilt es, Papier-Charaktere so zuzuschneiden, dass sie neue Formen annehmen. Im Hauptmodus könnt ihr allein oder zusammen mit einem Freund spielen. Dazu kommen weitere Spiele, in denen sie gegeneinander antreten können. Snipperclips erscheint noch in diesem Jahr im Nintendo eShop.