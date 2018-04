Nobunaga‘s Ambition: Taishi – Release am 8. Juni in Europa

Koei Tecmo kündigt den Release des Strategiespiels Nobunaga’s Ambition: Taishi und veröffentlicht weitere Informationen.

Von historischen Ereignissen inspiriert, könnt ihr der Strategie-Simulation Nobunaga’s Ambition: Taishi Schlachten und Ereignisse der Sengoku Ära erleben. Im Japan des 15. und 16. Jahrhunderts versuchen die Lokalherren, die Vorherrschaft an sich zu reißen, das Land zu vereinigen und ein neues Shogunat zu installieren. Ihr müsst eure Strategie an die aktuellen Geschehnisse anpassen und durch immer neue taktische Varianten euren Vorteil sichern. Die Strategien beschränken sich dabei nicht auf militärische Handlungen, sondern erfordern den Aufbau einer Wirtschaft inklusiver lukrativer Handelsrouten – nur so könnt ihr euer Gebiet vergrößern und eine mächtige Armee aufbauen.

Die Reaktionen der Offiziere unter eurem Kommando werden durch das Resolve- System vorausgesagt und das Gameplay sowie die geforderten Taktiken ändern sich dementsprechend. Dadurch werden die komplexen strategischen Elemente in Nobunaga’s Ambition: Taishi noch zugänglicher für euch und hauchen den virtuellen Figuren Leben ein. Dies wird euch einen noch tieferen Einblick in die komplexe historische Simulation geben, für die diese Spieleserie bei Fans bekannt ist.

Nobunaga’s Ambition: Taishi erscheint in Europa am 8. Juni 2018 für die PlayStation 4. Der offizielle Trailer gibt euch einen kleinen Einblick in die Geschichte und das Gameplay.