Northgard @GC17

Die Geschichte der Real-Time-Strategy-Games ist zwar schon lang, doch das heißt nicht, dass kein frischer Wind aufkommt. Mit dem Spiel Northgard möchten die Entwickler von Shiro Games noch einmal neue Spielelemente in das Genre bringen. Auf der Gamescom konnten wir uns die Single-Player-Kampagne einmal anschauen.

Mit Northgard bekommt ihr ein RTS-Game, welches sich zwar nur durch kleinere Änderungen von Legenden wie Age of Empires unterscheidet, dafür aber thematisch in ein nahezu unangetastetes Gebiet vordringt: Die nordische Mythologie. Im finalen Spiel werdet ihr zwischen 6 bis 7 verschiedenen Clans unterscheiden können, die an verschiedenen Wildtieren wie Bären, Raben, Wölfen oder Hirschen angelehnt sind. Die Clans unterscheiden sich nicht nur durch ihr aussehen, sondern auch duch ihre Fähigkeiten und Einheiten. Ganz klassisch können Zufalls-Karten erstellt werden, bei denen entweder alleine oder mit anderen Spielern um den Sieg gekämpft wird. Diese Zufalls-Karten sind für 2 bis 6 Spieler gedacht und sollen zwischen 45 Minuten und einer Stunde 30 Minuten dauern. Dabei unterscheiden sich die Gewinn-Bedingungen allerdings. Neben „Domination“ wo es ganz klassisch darum geht alle Feinde zu besiegen, gibt es auch noch die Kategorien Fame, Trade und Wisdom. Die Gewinn-Bedingung en bei Fame drehen sich um die Beliebtheit und Größe eures Clans. Bei Trade steht das Handeln im Vordergrund und bei Wisdom, wie der Name schon sagt, solltet ihr so viel Wissen wie möglich ansammeln.

Im Gameplay möchte Northgard weniger auf Mikromanagement setzen sondern das entspannte und strategische Spielen in den Vordergrund rücken. Eure Einheiten könnt ihr bestimmten Berufsgruppen zuweisen, so dass sie ihre Aufgaben automatisch erfüllen und ihr euch nicht ständig um Beschäftigung sorgen müsst. Natürlich könnt ihr diese Berufsgruppen auch ändern. Im Gegensatz zu anderen RTS-Spielen erforscht ihr die Karte immer Stückchenweise. Unerforschte Flecken an eurem Startgebiet müssen zuerst erforscht und dann besiedelt werden, bevor ihr zugriff darauf habt. Außerdem lassen sich die einzelnen Gebiete dann auch unabhängig voneinander managen, so dass ihr einen guten Überblick über Gebäude und Einheiten behaltet. Während das Spiel fortschreitet sammelt ihr nicht nur Ressourcen, sondern auch „Lore“. Je mehr ihr erlebt und je besser ihr spielt, desto mehr entwickelt sich die Geschickte eures Clans und eure Lore steigt. Habt ihr eine gewisse Anzahl von Lore, könnt ihr neue Fähigkeiten freischalten die euch im weiteren Spiel helfen können. Dadurch, dass die Lore-Fähigkeiten eher kurze Fähigkeitsbäume haben, könnt ihr auch relativ schnell eure Strategien wechseln. Ein weiteres besonderes Feature sind die Jahreszeiten. Etwa alle 10 Minuten wechseln die Jahreszeiten im Spiel. Natürlich werdet ihr im Winter weniger Ressourcen vorfinden, weshalb ihr in anderen Jahreszeiten Nahrung ansammeln und sparen solltet, damit ihr den Winter übersteht.

Auf der diesjährigen Gamescom konnten wir uns eine Mission der neuen Single-Player-Kampagne anschauen. Die Kampagne erzählt die Geschichte der Clans, die sich auf den Weg machen die Pillars of the Gods im neu entdeckten Land Northgard zu finden. Die Kampagne soll etwa 12 bis 15 Level enthalten. Wir haben uns schon einmal ein Level angeschaut. Zu Beginn jedes Levels dürft ihr euren Clan wählen. Manchmal wird ein Clan vorgeschrieben, manchmal dürft ihr euch zwischen verschiedenen Clans unterscheiden. Eure Verbündeten seht ihr auch. Bei unserer Mission starten wir im Winter. Eine große Eismauer versperrt den Weg nach Norden, weshalb wir auf den Frühling warten müssen. Doch es gibt noch ein weiteres Problem: Vor der Eismauer befindet sich eine Armee von eingefrorenen Soldaten. Mit ihnen werdet ihr im Frühling definitiv zu kämpfen haben. Und deshalb bleibt euch nichts anderes übrig als die harte Winterzeit damit zu verbringen zusammen mit euren Verbündeten eine Armee aufzubauen. In der Kampagne werdet ihr auch mythologischen Einheiten wie Wyvern, Riesen und Untoten begegnen, die ihr in den normalen Zufallskämpfen nicht finden werdet.

Northgard befindet sich aktuell noch im Steam Early Access, wird aber voraussichtlich im Februar 2018 veröffentlicht. Auf PC, Mac und Linux wird das RTS-Game für 19,99€ angeboten werden.