Nostalgie in Alwa’s Awakening

Nostalgie ist das Stichwort, wenn es um Alwa’s Awakening geht. Selbst wenn du in den 90er Jahren kein NES besesses hast, so bist du dennoch zum Kind ans Ende der Straße gelaufen, um die Konsole ausgiebig zu testen. Und genau darauf baut das Adventure.

Grafik und Sound sollen den Spieler in die 90er zurück versetzen. In eine Zeit mit limitierten Pixeln und Farben. Das Team von Elden Pixels will diese Zeit wieder zum Leben erwecken und präsntiert euch dafür Alwa’s Awakings.

Am 2ten Fabruar wird das Retro-Spiel für Windows, OSX und Linux erscheinen. Dabei bringt das Spiel all das zurück, was wir am NES so geliebt haben. Benutze deinen Zauberstab um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und Bosse in die Knie zu zwingen. Erkunde die unentdeckten Geheimnisse und meistere den Plattformer wie ein Profi.

Features:

– Ein herausforderndes Adventure im NES-Style

– Nutze deinen Zauberstab um Rätsel zu lösen

– Finde Items und schalte Upgrades frei

– Erkunde die Welt von Metroidvania

– Über 25 8-Bit-Soundtracks