Objects in Space auf Steam erhältlich

Der Indie-Showcase-Gewinner der PAX Australia Objects in Space ist für 16,79€ auf Steam als Early-Access-Version erhältlich! Details zum Stealth-Action-Titel im Retro-Stil haben wir zusammengefasst.

In einer offenen Welt im All sind die Raumschiffe nicht Jagdflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern U-Boote aus der Zeit des kalten Kriegs nachempfunden.Ihr baut eure ihre eigene Kommandobrücke aus Hardwarezusammen undbahnt euch euren Weg durch die Tiefen des Weltraums.

Die neue Heimat der Menschheit hat seit fast fünfzig Jahren keinen Kontakt mehr zu unserem Sonnensystem gehabt und treibt unter trostlosen Bedingungen alleine durch das eisige All. Über eine Spanne von drei Monaten trefft ihr Entscheidungen , welche umso wichtiger werdendurch die begrenzte Zeit.

Ihr existiert eine zeitlang, werdet aber nicht durch eine Hauptgeschichte geführt oder habt die Gelegenheit, alle verfügbaren Teile der Spielwelt auf einmal zu beschaffen. Die Welten Apollos drehen sich weiter.

„Es ist ein riesiges und kompliziertes Open-World-Game“, so Leigh Harris, Mitgründer von Flat Earth Games. „Aber wir haben es so gestaltet, dass es an die ersten Titel in diesem Genre erinnert, die es in den 80er- und 90er-Jahren gab. Es lehnt sich stark an ein Sandkastenspiel an: Die Spieler können mit den Teilen darin interagieren, die für sie interessant erscheinen, und unabhängig davon, worauf ihr Hauptaugenmerk liegen mag, macht es immer gleich viel Spaß.“

„Eines unserer wichtigsten Anliegen war das Vermeiden eines reflexbasierten Kampf-Gameplays, das es in vielen anderen Weltraumtiteln gibt. Wir haben es durch ein taktischeres Stealth-Kampfsystem ersetzt, bei dem Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen“, sagt Elissa Harris, Mitgründerin von Flat Earth Games. „Die Spieler sollten die Wahl haben, ob sie in den Krieg ziehen oder ihn meiden und einen kreativen Lösungsansatz für ein Problem verfolgen. Letzteres macht – in Form eines Katz-und-Maus-Spiels – mindestens genau so viel Spaß.“