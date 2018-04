Onrush: Neuer Trailer „Race, Wreck & Repeat!“ veröffentlicht

Codemasters hat einen neuen Gameplay-Trailer für den Arcade-Racer Onrush veröffentlicht. Das Video demonstriert einige Crashs und Beinahe-Crashs, wie sie sich in Onrush häufig zutragen werden sollen. Das Rennspiel wird am 5. Juni für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Der neue „Race, Wreck & Repeat!“-Trailer zeigt die unterschiedlichen Routen der Rennstrecken. Die Vielzahl der Abkürzungen und Umgehungen sollen zu interessanten, abwechslungsreichen Situationen führen. Zusätzlich sind die Strecken in Onrush über mehrere Ebenen konzipiert. So soll man nicht nur die Strecke im Auge behalten müssen sondern auch den Luftraum immer im Blick haben.

Onrush ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One vorbestellbar. Vorbesteller der „Day One Edition“ erhalten neben dem Hauptspiel den Vortex-Buggy. Das zusätzliche Fahrzeug soll sich neben dem Einzelspieler-Modus auch im integrierten Online-Mehrspieler- und Koop-Modus einsetzen lassen.