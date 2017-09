Oriental Empires vorgestellt

Oriental Empires ist das kommende Spiel aus dem Hause Iceberg Interactive. Erlebt die spannende Geschichte des alten Chinas und der Mongolei aus dem Jahre 1500 v.Chr. Leitet das Schicksal beider Völker durch drei Jahrtausende voller militärischer, technologischer und kultureller Fortschritte.

Kämpft dabei auf dem Gebiet des historischen Chinas, entwickelt das Land, gründet Städte und nutzt Handel, Religion und Diplomatie. Schürt Kriege, oder wahrt Frieden und führt eure Truppen strategisch durch euer Land. Dabei steht euch nicht nur

„Wir sind glücklich über die Veröffentlichung von Oriental Empires. Es war ein langwieriger Prozess, in dem wir neue Spielmechaniken entwickeln mussten, um der Geschichte Chinas in einem 4X-Strategiespiel gerecht zu werden. Das Resultat ist ein einzigartiges Spiel“, sagt Bob Smith, leitender Entwickler bei Iceberg Interactive. “Persönlich habe ich im Laufe dieses Projekts eine Menge gelernt und bin von der reichhaltigen Geschichte Chinas fasziniert. Ich bin mir sicher, dass die Spieler Spaß mit Oriental Empires haben werden und vielleicht Interesse an einem Teil der Geschichte entwickeln, der im Westen nur wenig behandelt wird.“