Osiris: New Dawn – Dawn of Aziel Update veröffentlicht

Fenix Fire Entertainment und Reverb Triple XP haben die Veröffentlichung von Dawn of Aziel, das erste große Mehrspieler-Content-Update für deren Space-Survivalspiel Osiris: New Dawn, auf Steam bekanntgegeben. Dawn of Aziel enhält neue Waffen, Basisgebäude, Crafting Gegenstände, besondere Alien Kreaturen, Zufällige Geschehnisse und die neue Eiswelt Aziel.

“Mit diesem großen Content-Update beginnen wir mit dem Aufbau einer interplanetaren Erfahrung für Osiris,” erklärt Brian McRae, CEO und Gründer von Fenix Fire Entertainment. “Die große Menge an neuem zusätzlichen Content erweitert die spielerische Tiefe auf dem ersten Planeten – Proteus II – und gibt unseren zukünftigen Erforschern einen ersten Eindruck davon, was sie auf dem Eisplaneten Aziel erwarten werden können. Dawn of Aziel ist unser erstes großes Update welches diese ungleichen, gefährlichen Spielwelten für Spieler integriert, in welchen diese im Alien-Space-System erforschen, überleben und kolonisieren können.”

Dawn of Aziel’s wichtigste Features in der Übersicht: