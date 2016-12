OSIRIS: NEW DAWN – Content Update ab sofort erhältlich

Das Entwicklerstudio Fenix Fire Entertainment gab bekannt, dass nun mit „Dawn of Aziel“ das erste große Update für „Osiris: New Dawn“ auf Steam erhältlich ist.

Das unabhängige Entwicklerstudio Fenix Fire Entertainment und Reverb Triple XP, eine Initiative des erfahrenen PR-Teams von Reverb Communications, gaben bekannt, dass nun mit „Dawn of Aziel“ das erste große Update für das Multiplayer-Weltraum-Survival-Spiel „Osiris: New ​ Dawn“ auf Steam erhältlich ist. „Dawn of Aziel“ bietet viele neue Inhalte. Mit dabei sind weitere Waffen, Basisgebäude, Hilfsmittel für die Herstellung im Freien, außerirdische Kreaturen, zufällig generierte Welt-Events und die neue Eiswelt Aziel.

Hauptmerkmale von „Dawn of Aziel“:

Neue Welt – Aziel​: Tretet die Reise zur Eiswelt des Mondes Aziel an, welcher dreimal so groß ist wie Proteus II, und entdeckt dort neue Ressourcen und außerirdische Kreaturen.

Tretet die Reise zur Eiswelt des Mondes Aziel an, welcher dreimal so groß ist wie Proteus II, und entdeckt dort neue Ressourcen und außerirdische Kreaturen. Befähigungs- und Fertigkeitssystem: Erhöht den Level eures Charakters und bestimmt bei der Verteilung der dadurch gewonnenen Punkte, ob dieser sich auf Kampf, Technik, Bergbau oder andere Fertigkeiten spezialisiert.

Erhöht den Level eures Charakters und bestimmt bei der Verteilung der dadurch gewonnenen Punkte, ob dieser sich auf Kampf, Technik, Bergbau oder andere Fertigkeiten spezialisiert. Neue herstellbare Waffen​: ​Es gibt jetzt vier neue Nahkampfwaffen und das leistungsfähige schwere Sturmgewehr.

​Es gibt jetzt vier neue Nahkampfwaffen und das leistungsfähige schwere Sturmgewehr. Landminen​: So eine Landmine im Inventar kann sich als sehr nützlich erweisen. Wer weiß schon, wann man das nächste Mal die Verteidigung der eigenen Basis stärken oder tödliche Fallen legen muss?

So eine Landmine im Inventar kann sich als sehr nützlich erweisen. Wer weiß schon, wann man das nächste Mal die Verteidigung der eigenen Basis stärken oder tödliche Fallen legen muss? Hilfsmittel im Freien​: Chemielabor und 3-D-Drucker -​ Stellt fortgeschrittene Materialien und Ausrüstung her, ohne ein Habitat bauen zu müssen.

Chemielabor und 3-D-Drucker -​ Stellt fortgeschrittene Materialien und Ausrüstung her, ohne ein Habitat bauen zu müssen. Funktionelle Habitat-Möbel​: Setzt Möbelstücke dazu ein, um vor jeder Mission fortgeschrittene Stärkungen zu erhalten und Geschwindigkeit oder Ausdauer zu erhöhen.

Setzt Möbelstücke dazu ein, um vor jeder Mission fortgeschrittene Stärkungen zu erhalten und Geschwindigkeit oder Ausdauer zu erhöhen. Neue mineralische Ressourcen​: Es gibt jetzt neue Mineralien, darunter auch das seltene Azurnium.

Es gibt jetzt neue Mineralien, darunter auch das seltene Azurnium. Gepanzerte Mech-Einheit „Osiris“: Das zu diesem Zeitpunkt mächtigste Fahrzeug im Spiel ist komplett herstellbar und bereit, effektiv eingesetzt zu werden.

Das zu diesem Zeitpunkt mächtigste Fahrzeug im Spiel ist komplett herstellbar und bereit, effektiv eingesetzt zu werden. Zufällig generierte Welt-Events: Sei es ein Protonensturm, ein Meteorregen oder ein herabstürzende Satellit – das Einzige, worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass nie das passiert, was ihr gerade erwartet.

Osiris: New Dawn ist nun zum Preis von 24,99 € auf Steam erhältlich.