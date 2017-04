Outlast 2 und Outlast Trinity – Launch Trailers erschienen

Red Barrels, die Entwickler von Outcast, haben für Outlast 2 und die Serien-Collection Outlast Trinity zwei Launch Trailer veröffentlicht. Beide Titel erscheinen am 25. April für PlayStation 4, Xbox One und PC.

In Outlast 2 werden wir als Journalist an der Seite unserer Ehefrau, die ebenfalls Journalistin ist, in Fällen stöbern, in die sich sonst keiner hineinwagt. Die Untersuchungen eines Mordes, der unmöglich zu sein scheint, sollen uns tief in die Wüste Arizonas führen, umhüllt von einer bedrückenden Dunkelheit.

Outlast 2 wird ab dem 25. April weltweit über digitale Plattformen wie Steam, GOG.com, dem PlayStation Store und dem Xbox Store verfügbar sein. Ebenfalls verfügbar sein wird Outlast Trinity, dieses aber nur im Einzelhandel. Dabei handelt es sich um eine physische Edition des Spieles Outlast 2, welches zusätzlich den ersten Teil von Outlast und Outlast: Whistlebowler enthalten wird.