Persona 5 erscheint mit japanischer Sprachausgabe

JapanoliebhaberInnen aufgepasst! Das im April 2017 erscheinende Rollenspiel Persona 5 wird neben der englischen auch eine japanische Sprachausgabe beinhalten.

Das heißt, dass Phantomdiebe sich die in schönstem japanisch anschreien können und dabei irgendwie trotzdem cool wirken. Es wurden außerdem drei neue Trailer veröffentlicht, die Yusuke Kitagawa und Makoto Niijima vorstellen. Ersterer ist Kunstliebhaber und Makoto ist Schulsprecherin. Warum die beiden sich trotzdem den Dieben anschließen? So much Mystery! Der dritte Trailer zeigt ein wenig, wie das Spielprinzip aussehen wird. Schüler am Tag, Dieb in der Nacht.

Die drei Trailer findet ihr natürlich hier, direkt unter diesen Zeilen: