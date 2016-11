Persona 5: Morgana enthüllt

Im Februar erscheint Persona 5 und Atlus hat nun Morgana, das katzenartige Maskottchen enthüllt. MIAUZ GENAU! Ach ne, falsches Franchise…

Ich sage katzenartig, denn Morgana will partout nicht, dass man sie Katze nennt. Denn Morgana ist nicht nur eine Katze, sondern auch ein professioneller Dieb und bei Gelegenheit auch ein Bus. Ja, ein Bus. Und weil sie so vielseitig ist, dient sie den desillusionierten Jugendlichen der Phantomdiebe als Mentor. Sie ist das unersetzbare Herz und die Seele des Teams.

Persona 5 erscheint am 14. Februar 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3. Hier könnt ihr noch in einem kurzen Trailer sehen, was Morgana so alles kann: