Picross 3D Round 2 erscheint am 2. Dezember

Alle Jahre wieder erscheint ein neuer Picross-Ableger für Nintendo Handhelds. Es ist aber schon einige Jahre her, dass Picross 3D auf dem Nintendo DS erschienen ist. Am 2. Dezember kommt Picross 3D Round 2 und bringt erneut den beliebten Puzzlespaß in die dritte Dimension.

Noch kürzlich wurde das Nintendo DS-Spiel Picross 3D in die Virtual Console der WiiU aufgenommen. Das ein Picross aber eigentlich auf den Handheld gehört, dass weiß Nintendo natürlich. Und deshalb kommt Picross 3D Round 2 auch für den 3DS. Am 2. Dezember ist es endlich soweit. Bis dahin können wir uns mit der kostenlosen Demoversion schon einmal vorwärmen.

In Picross 3D wird das herkömmliche Picross-Raster in den dreidimensionalen Raum verfrachtet. Alle Blöcke die nicht zum Bild passen, müssen mit dem Meißel weggehauen werden. Die Blöcke, die zum Bild gehören kann man farbig markieren und damit vor dem Meißel schützen. Picross 3D braucht nicht nur logisches Denken, sondern auch räumliches. Ein gutes Spiel um beides zu trainieren! Über 300 Puzzles sind diesmal mit dabei.

Ganz neu ist der Einsatz von Amiibos. Mit ihnen kann man zusätzliche Puzzles freischalten, die auf dem jeweiligen Charakter basieren. Kompatible Amiibos sind: Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, Link, Kirby, Meta Knight, König Dedede und Peach (oder wahlweise Toad). Insgesamt können so 100 Puzzles freischaltet werden.