Pillars of Eternity 2: Deadfire – Gratis DLC Scalawags Pack verfügbar

Das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment hat gemeinsam mit dem Publisher Versus Evil die Veröffentlichung des ersten Gratis-DLC für Pillars of Eternity 2: Deadfire bekanntgegeben.

Der DLC mit dem Namen “Scalawags Pack” soll Spielern die Möglichkeit zur Personalisierung von Schiffen und der Crew geben. Dieses Gratis-Update erweitert den Pool der rekrutierbaren Crew-Mitglieder von Deadfire um drei Personen und fügt außerdem einige neue Upgrades für die meisten Schiffe hinzu. Es fügt weiters das „Savage“-Persönlichkeits-Setting ein.

Für alle, die Pillars of Eternity schon immer mal ausprobieren wollten, ist der Steam Summer Sale möglicherweise der richtige Zeitpunkt dazu. Die Pillars of Eternity Collection beinhaltet die Pillars of Eternity Definitive Edition sowie Pillars of Eternity 2: Deadfire und ist zur Zeit um 28% vergünstigt erhältlich.

Vergesst auch nicht die bisher erschienenen Gratis-DLCs für Pillars of Eternity 2: Deadfire zu aktiveren: “Beard and Hair”, “Rum Runner’s” und das “Critical Role Pack” sind auf Steam kostenlos verfügbar.