Playstation Plus im April 2016 – Raumschiffe und Zombieapokalypse

Ein neuer Monat mit neuen gratis Spielen für alle Playstation Plus Mitglieder steht an! Im April schiesst ihr nicht nur mit eurem Raumschiff im Weltall, sondern auch auf Horden von Zombies. Alle spielbaren Titel, Infos und den Trailer gibt es hier.

Wie jeden Monat dürfen sich alle aktiven Playstation Plus Mitglieder auf neue gratis Spiele für PS3, PS4 und PS Vita freuen. Ab dem 5. April stehen euch folgende Spiele zur Verfügung.

Dead Star (Playstation 4)

Am Rande des Weltalls ist ein Gefängnis in den Ruinen eines Schlachtfeldes. Die Hüter-KI sorgt dafür, dass alle Gefangenen bleiben wo sie sind. Eure Aufgabe als Sräfling? Mit den gekaperten Raumschiffen einen Weg in die Freiheit finden! Mit Feuerkraft kämpft ihr in 10-gegen-10 Schlachten um die Kontrolle des Gefängnisses. Sammelt neue Crewmitglieder, Verbesserungen und Farbstile bei erfolgreichen Gefechten. Habt ihr ein Großkampfschiff gefunden, findet eine besondere Schlacht statt. Mit ihm könnt ihr in eine weitere Region des Weltalls vorst0ßen und eurer Freiheit einen Schritt näher kommen. Aber Achtung! Wer das Schiff abschießt, erhält seltene Belohnungen; nicht alle werden eure Flucht unterstützen.

Zombie (Playstation 4)

Statt gemütliches Sightseeing herrscht der Überlebenskampf. Zombie versetzt euch in das verseuchte London, welches von Zombies überrannt wird. Die unvorbereitete Bevölkerung stirbt massenweise und ihr müsst euch in den labyrinthartigen Straßen zurechtfinden. Sammelt alles ein, was eure Chancen zum Überleben erhöht!

I Am Alive (Playstation 3)

Von einer Apokalpyse in die nächste. In I Am Alive ist die Welt durch eine katastrophe verwüstet und die menschliche Rasse fast ausgelöscht. In dieser postapokalyptischen Welt sucht ihr eure Frau und Tochter. Der Kampf ums Überleben wird begleitet vom Kampf um eure Menschlichkeit. Die letzten Menschen rotten sich nicht gemeinschaftlich zusammen, sondern tun alles, um einen weiteren Tag zu bestehen. Wie werdet ihr euch Verhalten? Werdet ihr Hilfe anbieten oder andere für eure Suche opfern?

Savage Moon (Playstation 3)

Und wieder zurück ins Weltall! Verteidigt eure abgelegene Mine gegen eine Armee von außerirdischen Käfern, den sogenannten Insektozyten. Jede ihrer Angriffswellen wird mit eurem Arsenal von Hightech-Waffen abgwehrt. Je mehr Käfer das zeitliche gesegnet haben, desto mehr Punkte für Verbesserungen und neue Waffen gibt es. Position und Einsatz eurer Waffen sind dabei am wichtigsten. Schnelle Maschinengewehre oder langsame Artillerie? Blockiert ihr Routen, um die Krabbeltiere in eine Falle zu locken oder setzt ihr auf rohe Gewalt?

A Virus Named TOM (PS Vita)

In diesem Indie-Spiel ist euer Köpfchen gefragt. Alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern nutzt ihr Glitches, um in diesem Puzzle-Spiel elektronische Geräte zu infizieren. Als Schöpfung eines gefeuerten Wissenschaftlers will dieser auf seine Art Rache nehmen. Macht ihn Stolz und tut, wofür ihr geschaffen wurdet!

Shutshimi (PS Vita)

Zum Abschluss geht es unter das Meer. In diesem knallbunten, zufallsgenerierten 2D-Shooter beschützt ihr alleine oder im Koop die sieben Meere mit ordentlicher Feuerkraft. Mit Muskeln bepackt, aber einem schlechten Gedächtnis gestraft, feuert ihr euch als Fisch durch die Wellen von Gegnern. Neue Upgrades winken alle 10 Sekunden und kommen bei den Stagebossen zum vollen Einsatz.