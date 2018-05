Pokémon: Entwicklervideo kündigt Verteilung von Zygarde an

Ein Entwicklervideo kündigt die Verteilung von Zygarde im Juni an. Wie ihr dieses Pokémon bekommt, erfahrt ihr direkt bei uns!

Im Juni könnt Ihr eure Sammlung in Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, Pokémon Sonne oder Pokémon Mond mit dem Schillernden Zygarde ein Legendäres Pokémon hinzufügen. Es gehört der Kategorie Ordnung an und wurde ursprünglich in der Kalos-Region entdeckt.

Schillernde Zygarde Eigenschaften:

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond wird das Schillernde Zygarde mit den folgenden Eigenschaften verteilt:

Level: 100

Fähigkeit: Aura-Umkehr

Getragenes Item: Goldkronkorken

Attacken: Tausend Pfeile, Wutanfall, Turbotempo, Drachentanz

In Pokémon Sonne und Pokémon Mond wird das Schillernde Zygarde mit den folgenden Eigenschaften verteilt:

Level: 60

Fähigkeit: Aura-Umkehr

Attacken: Bodengewalt, Giftblick, Bodyguard, Feuerodem

Wie bekomme ich das Pokémon?