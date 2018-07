Pokémon: Let’s Go: Neue Informationen bekannt

The Pokémon Company International und Nintendo haben zusätzliche Details zu den Spielen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! bekannt gegeben. Welche neuen Informationen das sind, haben wir euch unterhalb aufgelistet:

In beiden Versionen tauchen jeweils eine Reihe von editionsspezifischen Pokémon auf, die es nur in einem der beiden Spiele gibt

In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! könnt ihr unter anderem den Pokémon Myrapla, Sandan und Fukano zu begegnen, wohingegen Spieler von Pokémon: Let’s Go, Evoli! die Möglichkeit haben werden, Pokémon wie Knofensa, Vulpix und Mauzi zu fangen

Am Anfang eines jeden Abenteuers erhält der Spieler sein erstes Partner-Pokémon. Ganz im Gegensatz zu anderen Pokémon hat das erste Partner-Pokémon kein großes Interesse daran, sich zu entwickeln, und hält sich auch vorzugsweise außerhalb seines Pokéballs auf (z.B. auf der Schulter oder auf dem Kopf)

Ihr könnt euch mit eurem Partner-Pokémon besonders eng anfreunden, indem ihr diese streichelt, füttert und sogar kitzelt

Outfits, Accessoires und Frisuren verschönern euer Partner-Pokémon

Ein neuer Rivale wartet auf euch

In der Kanto-Region werdet ihr neben neuen Gesichtern auch einige bekannte über den Weg laufen (z.B. Professor Eich)

In der Pokémon-Liga trefft ihr auf bekannte wie Rocko (Marmoria City) und Misty (Azuria City)

Ihr könnt euch online, sowie lokal miteinander verbinden, um Pokémon-Kämpfe auszutragen und Pokémon miteinander tauschen

Zum ersten Mal in einem Spiel der Pokémon-Reihe können zwei Leute gleichzeitig auf einer Konsole spielen

Der Pokéball Plus ist ein Gerät, welches anstelle eines Joy-Con-Controllers zur Steuerung verwendet wird. Mit dem Pokéball Plus könnt ihr eines eurer Pokémon mit auf einen Ausflug nehmen, während ihr in der echten Welt unterwegs seid

Mew wird im Pokéball Plus verfügbar sein und ihr könnt dieses auf eure Ausgabe der neuen Spiele übertragen

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch.