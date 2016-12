Poochy & Yoshi’s Woolly World erscheint demnächst

Geschickt gestrickt – Poochy & Yoshi’s Woolly World erscheint demnächst für den Nintendo 2DS & 3DS.

Wolle, Witz und Wohlbehagen werden alle Freunde mobiler Videospiele ab dem 3. Februar 2017 umgarnen. Denn an diesem Tag erscheint auf den Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie das neue 2D-Jump & Run „Poochy & Yoshi’s Woolly World“.

Der tückische Hexenmeister Kamek hat fast alle Yoshis, die das idyllische Woll-Atoll bevölkern, in Garnknäuel verwandelt und entführt. Keine Frage, dass alle übrigen Yoshis beschließen, den Finsterling zu jagen und ihre Kameraden zu befreien. Und so beginnt ein neues Yoshi-Abenteuer. In den sechs unterschiedlich gestrickten Welten dieses 2D-Jump & Runs muss Yoshi springen, hüpfen, rennen, stampfen und flattern was das Zeug hält – oder seine Gegner in bewährter Manier gleich ganz verschlingen.

Bei all dem kann Yoshi jetzt sein treuer Hundefreund Schnuffel zur Seite stehen. Denn während des Spiels habt ihr jederzeit die Möglichkeit, den NFC-Bereich eurer Konsole mit dem neuen Schnuffel amiibo zu berühren. Der Vierbeiner springt dann sofort herbei, um Yoshi sein hilfreiches Pfötchen zu leihen.